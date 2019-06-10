عندما تعشق الهضبة..للمرة الأولى دينا الشربيني تتحدث عن عمرو دياب وهذا قالته (فيديو)

بعدما كان التحفظ والسرية عنوانًا للعلاقة الرومانسية بين الفنان عمرو دياب ودينا الشربيني، قررت الفنانة المصرية للمرة الأولى أن تتحدث عن طبيعة حياتها في ظل وجود الهضبة إلى جانبها، خاصة بعد دعمه الكبير لها في آخر أعمالها خلال شهر رمضان الماضي وهو مسلسل "زي الشمس".

وبخجل واضح جدًا أجابت الشربيني على سؤال عمرو أديب خلال برنامج "الحكاية"، وهو عن رأي عمرو دياب بمسلسلها الاخير "زي الشمس"، لتؤكد أنه دائمًا ما يشجعها ويمدها بالطاقة الإيجابية سواء في حياتها العملية أو الشخصية، ووصفته بأجمل الكلمات والغزل، وقالت عنه "جدع ومشجع ومفرح".

وتعد هذه المرة الأولى التي تطلق فيها دينا الشربيني العنان لنفسها وتتحدث عن طبيعة علاقتها بعمرو دياب، بعدما تداولت وسائل الإعلام في الماضي الكثير من الأخبار حول زواجهما دون أن يعلق أي منهما بشكل رسمي على أي شيء يخص علاقتهما الرومانسية.

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