مدير أعمال هيفاء وهبي يحسم الجدل ويوضّح حقيقة مرضها الغامض

منشور 10 حزيران / يونيو 2019 - 11:04
هيفاء وهبي

أثارت الحالة الصحية للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي قلق محبيها خلال الأيام الماضية، خاصة وأن العديد من الأخبار التي تم تناقلها، أشارت إلى احتمالية اصابتها بمرض السرطان، وأخبار أخرى أفادت بتعرضها لمرض في الكبد، وهذا ما يفسر سبب غيابها الطويل.

وبدأت هذه الأخبار حول حالة هيفاء وهبي الصحية بالانتشار عقب قيامها بنشر تغريدة عبر حسابها على تويتر قالت من خلالها أنها تمر في ظرف صحي صعب وطلبت من الجميع الدعاء لها، وحتى يتم وضع حد للشائعات التي تم تداولها عنها، قرر مدير أعمالها محمد الوزيري الرد والتوضيح.

وأعرب الوزيري عن انزعاجه الشديد بسبب ما تم تناقله خلال الفترة الماضية حول مرض هيفاء وهبي، ونفى إصابتها بالسرطان أو بالكبد، مؤكدًا أنه سيتم ملاحقة كل من روج هذه الأكاذيب، ودعا إلى مراعاة الحالة النفسية للفنانة اللبنانية وعائلتها وتحري الدقة في نقل الأخبار.

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