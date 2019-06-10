مدير أعمال هيفاء وهبي يحسم الجدل ويوضّح حقيقة مرضها الغامض

أثارت الحالة الصحية للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي قلق محبيها خلال الأيام الماضية، خاصة وأن العديد من الأخبار التي تم تناقلها، أشارت إلى احتمالية اصابتها بمرض السرطان، وأخبار أخرى أفادت بتعرضها لمرض في الكبد، وهذا ما يفسر سبب غيابها الطويل.

#عيد_مبارك ، ينعاد على الجميع.

أعتذر عن غيابي وعدم مشاركتي بأي عمل فنّي أو ظهور إعلامي بسبب وعكة صحيّة أتعرض لها منذ أكثر من شهر ...خلوني بصلواتكم وإن شاء الله أعود لكم قريباً.

الحمدلله على كل شئ#eidmubarak — Haifa Wehbe (@HaifaWehbe) June 4, 2019

وبدأت هذه الأخبار حول حالة هيفاء وهبي الصحية بالانتشار عقب قيامها بنشر تغريدة عبر حسابها على تويتر قالت من خلالها أنها تمر في ظرف صحي صعب وطلبت من الجميع الدعاء لها، وحتى يتم وضع حد للشائعات التي تم تداولها عنها، قرر مدير أعمالها محمد الوزيري الرد والتوضيح.

وأعرب الوزيري عن انزعاجه الشديد بسبب ما تم تناقله خلال الفترة الماضية حول مرض هيفاء وهبي، ونفى إصابتها بالسرطان أو بالكبد، مؤكدًا أنه سيتم ملاحقة كل من روج هذه الأكاذيب، ودعا إلى مراعاة الحالة النفسية للفنانة اللبنانية وعائلتها وتحري الدقة في نقل الأخبار.

للمزيد من قسم الترفيه اقرأ أيضًا: