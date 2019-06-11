فنانة سعودية تنجو من الموت بعد اندلاع حريق هائل في منزلها..شاهدوا ماذا قالت!

تعرضت الفنانة والممثلة السعودية ريماس منصور لحالة من الفزع والرعب، وذلك بعد نشوب حريق في شقتها، وبعد تدخل العناية الإلهية ورجال الإطفاء، استطاعت أن تنجو من الموت ومعها والدتها وخادمتها دون أن تحدث أي إصابات تذكر.
وكانت ريماس منصور قد نشرت تفاصيل ما حدث عبر حساباتها على مواقع التواصل، وعلقت على الأمر قائلة: "الحمدلله على كل حال بيتي احترق كله، الحمدلله على سلامة امي وسلامتي وسلامة شغالتنا يالله لك الحمد والشكر كل شي يتعوض الا الأرواح".
وأضافت: "أتمنى يكون في تطبيق سريع من المطافي للناس الي تحترق بيتهم انهم ما يتأخرون ساعة لين جو الله لطف وستر".
اشكر الدفاع المدني نقدر جهودكم الجباره والله يحفظكم من كل سوء تضحون بأرواحكم من اجل الإنقاذ بلحظة هلع وخوف وارتباك وصراخ من الحريق كل دقيقه تمر على المتضرر كأنها ساعه وساعتين وثلاث ، الله لاااااا يحط احد بمكاني والي جرب الحريق هو الي بيحس بكل لحظه صارت فيني والبيت يحترق الله لا يفجعكم فيمن تحبون ، انا دخلت على MySTC شفت سجل المكالمات الصادره اول اتصال كان 2:7 دقايق واخر اتصال كان 2:13 دقيقه ،، اعتذرررر على كل شي ووقت الخوف والهلع والربكه والصراخ الدنيا تصير قدام الواحد سوده ولا يشوف ولا يحس وش يقول ، الله يجزاكم خير ودمتم لنا أبطال الدفاع المدني اختكم وابنتكم #ريماس_منصور 🇸🇦♥️💚🌹 #الدفاع_المدني
الجدير ذكره أن كوادر الدفاع المدني السعودي أوضح فيما بعد أن سبب الحريق هو تماس كهربائي وأكدوا بأنهم وصلوا إلى مكان الحادث بعد تلقيهم البلاغ في اقل من 10 دقائق، وليس كما قالت ريماس منصور بأنهم وصلوا بعد ساعة من الاتصال بهم، والتي قررت الاعتذار لاحقًا عن ما قالته.
للمزيد من قسم الترفيه اقرأ أيضًا:
© 2000 - 2019 البوابة (www.albawaba.com)