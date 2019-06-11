فنانة سعودية تنجو من الموت بعد اندلاع حريق هائل في منزلها..شاهدوا ماذا قالت!

تعرضت الفنانة والممثلة السعودية ريماس منصور لحالة من الفزع والرعب، وذلك بعد نشوب حريق في شقتها، وبعد تدخل العناية الإلهية ورجال الإطفاء، استطاعت أن تنجو من الموت ومعها والدتها وخادمتها دون أن تحدث أي إصابات تذكر.

وكانت ريماس منصور قد نشرت تفاصيل ما حدث عبر حساباتها على مواقع التواصل، وعلقت على الأمر قائلة: "الحمدلله على كل حال بيتي احترق كله، الحمدلله على سلامة امي وسلامتي وسلامة شغالتنا يالله لك الحمد والشكر كل شي يتعوض الا الأرواح".

وأضافت: "أتمنى يكون في تطبيق سريع من المطافي للناس الي تحترق بيتهم انهم ما يتأخرون ساعة لين جو الله لطف وستر".

الجدير ذكره أن كوادر الدفاع المدني السعودي أوضح فيما بعد أن سبب الحريق هو تماس كهربائي وأكدوا بأنهم وصلوا إلى مكان الحادث بعد تلقيهم البلاغ في اقل من 10 دقائق، وليس كما قالت ريماس منصور بأنهم وصلوا بعد ساعة من الاتصال بهم، والتي قررت الاعتذار لاحقًا عن ما قالته.

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