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هاني شاكر يصدر قرار جديد بخصوص الحفلات الموسيقية.. وإليسا وروبي سُيمنعن من الغناء؟

منشور 06 أيلول / سبتمبر 2021 - 04:11
هاني شاكر
هاني شاكر

أصدر الفنان المصري هاني شاكر بصفته رئيس نقابة الفنانيين مجموعة قوانين جديدة بما يتعلق بالغناء والحفلات الموسيقية المُقامة في مصر.

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القرارات التي أطلقها هاني شاكر جاء فيها "منع غناء البلاي باك سواء عن طريق فلاشة التسجيل أو حتى مسجل الصوت، والإلتزام بوجود فرقة موسيقية أقل عدد فيها 8 عازفين"... وجاء في البيان أيضاً أن على الفنان إحترام أساسيات الوقوف على خشبة المسرح وتحمل المسؤولية كاملة حول كلماته وأفعاله خلال الأداء وما بينه.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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مع تداول القرارات الجديدة من رئيس نقابة الفنانين في مصر وضع الجمهور الفنانة اللبنانية إليسا وزميلتها الفنانة المصرية روبي في دائرة الخطر بسبب اعتمادهما شبه الكامل على الحفلات المُسجلة  نتيجة الضعف في قدرات صوتيهما وخصوصاً روبي التي لفتت الأنظار إلى ذلك مؤخراً بعد تداول مقطع فيديو من إحدى حفلات الساحل الشمالي التي كانت نجمتها بإمتياز.

نجوم المهرجانات والفنان المصري محمد رمضان أيضاً في دائرة الخطر بسبب اعتمادهم الكامل على الأداء المُسجل خلال الحفلات.

هاني شاكر

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بالعودة للقرارات التي أطلقها هاني شاكر فقد كانت نتيجة الخلاف الشهير بين مطرب المهرجانات حسن شاكوش وزميله رضا البحراوي عبر السوشال ميديا والمسرح بعد أن وجها لبعضهما كلمات بذيئة وألفاظ سوقية إضافةً إلى إيحاءات من خلال أعمالهما الفنية.

حسن شاكوش كان قد صدر حُكم بحقة بسحب رخصة الغناء منه إلى أجل غير مسمى، أما رضى فعليه إيقاف شهرين مع تحمل مصاريف أو بالأحرى أجرة الفرقة الموسيقية خلال هذه الفترة.
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كلمات دالة:هاني شاكرإليساروبيحسن شاكوشإليسا خوري

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