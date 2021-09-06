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عهود العنزي إلى الواجهة مُجدداً "من مُشتكية إلى مُتهمة بقضية مافيا"!

منشور 06 أيلول / سبتمبر 2021 - 08:17
عهود العنزي
عهود العنزي

ما تزال أخبار الفاشنيستا الكويتية عهود العنزي تتصدر حديث الجمهور من بعد فضيحة الفيديو المليء بالشتائم والألفاظ النابية.

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 الجديد في الموضوع ان الفتاة التي تهجمت على عهود العنزي وشقيقاتها أطلت من خلال فيديو وهي تؤكد توجهها للمركز الأمني لتقديم شكوى رسمية بحق عهود بعد أن وصفتها بـ مافيات لندن، وتابعت بأن كل ما تصرح به عهود غير صحيح وكذب.

بالعودة لأصل الأمر فقد بدأ بتداول فيديو لـ عهود وشقيقاتها من باريس حيث تهجمت عليها إمرأة غريبة وبدأت بإطلاق ألفاظ نابية بحقها وسط مجموعة من الأشخاص، وحاول رجال الأمن فض الخلاف وإنهاء الأمر إلى أنهم لم ينجحوا مما إستدعى تدخل السفارة الكويتية في لندن.

من بعدها لم يتم التطرق إلى ما حصل تحديداً وسبب هذا الهجوم إلا أن عهود العنزي أطلت بفيديو وأكدت أن نفس المرأة كانت قد هاجمتها منذ 4 سنوات وإلتقطت فيديو لـ عهود وطالبتها بمبلغ مالي وصل إلى 70 ألف دولار مقابل حذفه وهو ما رفضته الفاشنيستا وعلقت وقتها بـ "انشري".. وتابعت إذا تبين إنشري الجديد كمان القانون بينا.

 الجمهور كانت آراءه متضاربة حول الموضوع بين من وصف بأن الفتاة الغريبة تبحث عن الشهرة على حساب عهود وبين من علق أنه ربما هنالك موضوع مادي بينهما أو مشكلة قديمة لم يتم حلها.

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عهود العنزي وغسيل الأموال!

يذكر أن الفاشنيستا الكويتية كانت قد واجهت تُهم غسيل الأموال إلى جانب نخبة من المشاهير من بينهم الفاشنيستا الكويتية فوز الفهد التي تجمعها علاقة صداقة بـ عهود إضافةً إلى يعقوب بو شهري، فرح الصراف، الدكتورة خلود وغيرهم. وانتهى التحقيق بالقضية بإثبات براءتهم من التهم ضمن  غرامات مالية كانت قد دُفعت من قبل المشاهير.

عهود العنزي

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كلمات دالة:عهود العنزيفضيحة عهود العنزيفيديو عهود العنزي

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