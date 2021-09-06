عهود العنزي إلى الواجهة مُجدداً "من مُشتكية إلى مُتهمة بقضية مافيا"!

ما تزال أخبار الفاشنيستا الكويتية عهود العنزي تتصدر حديث الجمهور من بعد فضيحة الفيديو المليء بالشتائم والألفاظ النابية.

الجديد في الموضوع ان الفتاة التي تهجمت على عهود العنزي وشقيقاتها أطلت من خلال فيديو وهي تؤكد توجهها للمركز الأمني لتقديم شكوى رسمية بحق عهود بعد أن وصفتها بـ مافيات لندن، وتابعت بأن كل ما تصرح به عهود غير صحيح وكذب.

بالعودة لأصل الأمر فقد بدأ بتداول فيديو لـ عهود وشقيقاتها من باريس حيث تهجمت عليها إمرأة غريبة وبدأت بإطلاق ألفاظ نابية بحقها وسط مجموعة من الأشخاص، وحاول رجال الأمن فض الخلاف وإنهاء الأمر إلى أنهم لم ينجحوا مما إستدعى تدخل السفارة الكويتية في لندن.

من بعدها لم يتم التطرق إلى ما حصل تحديداً وسبب هذا الهجوم إلا أن عهود العنزي أطلت بفيديو وأكدت أن نفس المرأة كانت قد هاجمتها منذ 4 سنوات وإلتقطت فيديو لـ عهود وطالبتها بمبلغ مالي وصل إلى 70 ألف دولار مقابل حذفه وهو ما رفضته الفاشنيستا وعلقت وقتها بـ "انشري".. وتابعت إذا تبين إنشري الجديد كمان القانون بينا.

عهود العنزي : نفس البنت تهجمت علي قبل كم سنة https://t.co/ycbcEuhLto pic.twitter.com/shrDhM4wC1 — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) September 4, 2021

الجمهور كانت آراءه متضاربة حول الموضوع بين من وصف بأن الفتاة الغريبة تبحث عن الشهرة على حساب عهود وبين من علق أنه ربما هنالك موضوع مادي بينهما أو مشكلة قديمة لم يتم حلها.

عهود العنزي وغسيل الأموال!

يذكر أن الفاشنيستا الكويتية كانت قد واجهت تُهم غسيل الأموال إلى جانب نخبة من المشاهير من بينهم الفاشنيستا الكويتية فوز الفهد التي تجمعها علاقة صداقة بـ عهود إضافةً إلى يعقوب بو شهري، فرح الصراف، الدكتورة خلود وغيرهم. وانتهى التحقيق بالقضية بإثبات براءتهم من التهم ضمن غرامات مالية كانت قد دُفعت من قبل المشاهير.

للمزيد من قسم الترفيه:

محمد رمضان يثير الجدل حول خضوعه لنفخ الشفاه!

هند القحطاني بصُورة فاضحة تستعرض بها صدرها!

هاني شاكر يصدر قرار جديد بخصوص الحفلات الموسيقية.. وإليسا وروبي سُيمنعن من الغناء؟