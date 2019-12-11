أميتاب باتشان وسوناكشي سينها يتصدران قائمة نجوم بوليوود الأكثر شعبية على تويتر

على غرار نجوم هوليوود، لنجوم بوليوود شعبية خاصة من نوعها وقاعدة جماهيرية كبيرة تتخطى حدود الهند، وبالإضافة لما يتعلق بنجاحاتهم واعمالهم الضخمة، هناك نوع آخر من الشعبية لا يستهان به، وهو الشعبية على مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة انستغرام وتويتر.

وفي يوم الثلاثاء، كشفت صحيفة " هندوستان تايمز" النقاب عن قائمة نجوم بوليوود الأكثر شعبية على تويتر لعام 2019.

مع اقتراب نهاية 2019، تم الكشف عن أكثر نجوم بوليوود شعبية على تويتر، وخاصة فيما يتعلق بمتابعتهم وتغريداتهم التي تم إعادة مشاركتها بشأن مختلف الفئات، من الرياضة والترفيه إلى السياسة.

هذا جاء النجم المخضرم "أميتاب باتشان" في صدارة القائمة فيما يتعلق بفئة الترفيه، جنبًا إلى جنب مع النجمة الحسناء "سوناكشي سينها".

اعتمدت القائمة على فئتين، الـ 10 نجوم الأكثر شعبية في فئة الاناث والذكور، وبالإضافة إلى خطف "أميتاب" للمركز الأول، تبعه كلًا من "أكشاي كومار" و"سلمان خان" و"شاروخان" في المراكز الـ 3 اللاحقة على التوالي.

بينما جاء النجم "رانفير سينغ" في المركز الـ 7، وتلاه في المركز الـ 8 النجم "أجاي ديفجان"، وانضم إليهم آخرين من رواد تويتر الأكثر شعبية.

وفيما يتعلق بأكثر نجوم بوليوود شعبية في فئة الاناث، جاءت "سوناكشي" في الصدارة وتلتها في المركز الثاني النجمة "أنوشكا شارما" والمغنية الراحلة " لاتا مانغيشكار" في المركز الـ 3.

بينما احتلت "بريانكا شوبرا" المركز الـ 5 وتلتها "عليا بهات" في المركز الـ 6، لتأتي كلا من الممثلة " كاجال اغاروال" و" ساني ليون" والنجمة " مادهوري ديكسيت "، في المراكز 7 و8 و9 على التوالي، وكان المركز الـ 10 والأخير من نصيب الممثلة " راكول بريت سينج".





وعلى الرغم من أن القائمة تضمنت عدة أسماء من نجوم بوليوود، إلا أنه لوحظ غياب نجوم آخرين، فعلى عكس انضمام "رانفير سينغ" للقائمة، غابت زوجته النجمة الحسناء "ديبيكا بادوكون" عن القائمة، كما لم تنضم النجمة "كاجول"، على عكس زوجها "أجاي ديفجان"، بالإضافة إلى غياب "رانبير كابور" و"هريثيك روشان" وغيرهم.

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