أميتاب باتشان يحيي ذكرى وفاة والده بكلمات مؤثرة وهذا ما قاله (صورة)

تفاعل النشطاء على موقع تويتر مع النجم الكبير وأيقونة بوليوود أميتاب باتشان، وذلك بعد أن نشر كلماته المؤثرة عبر حسابه على موقع تويتر إحياءً للذكرى الـ17 الخاصة بوفاة والده هاريفانش راي باتشان.

ونشر النجم أميتاب باتشان عبر حسابه على تويتر مساء السبت صورة لوالده الراحل، وترك تعليقًا قال فيه: " وكأنها قبل لحظات قليلة قد التقط أنفاسه الأخيرة..والدي العزيز صاحب اليد الرائعة..تلك اليد التي كتبت وخطت أجمل الكلام".

T 3414 - ... a few moments ago he had breathed his last .. my Father .. had held his hand .. soft .. the hand that wrote genius ..

अभी कुछ क्षण पहले ही , उनका स्वर्ग वास हुआ था ; बाबूजी ; हाथ पकड़ा हुआ था उनका मैंने ; निर्मल , कोमल, मुलायम , ; एक प्रतिभा वान लेखनी pic.twitter.com/rbpB3qwzR7 — Amitabh Bachchan (@SrBachchan) ١٨ يناير ٢٠٢٠

وتأتي هذه الكلمات من أميتاب باتشان فيما يخص الكتابة بسبب أن والده كان من بين الشعراء المشهورين الذين كتبوا أجمل القصائد وأكثرهم تميزًا في عصره.

وكان والد أميتاب باتشان قد توفي في الـ18 من يناير لعام 2003، وعلى الرغم من مشاعر الحزن لدى نجم بوليوود، إلّا أنه قام لاحقًا بنشر صورة لشخصيته الجديدة في فيلمه القادم "Chehre"، وعلق عليها: ولكن العمل يستمر..وأنا متأكد إذا كان والدى موجودًا لكان أراد ذلك أيضًا".

على الصعيد الفني، من المقرر أن يعود أميتاب باتشان بأقوى الأعمال إلى بوليوود، حيث يشارك في أربعة أفلام في الفترة القادمة ومن ضمنها: "Chehre"، و "Brahmastra"، و "Jhund"، و "Gulabo Sitabo".

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