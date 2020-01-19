  1. الرئيسية
  2. ترفيه
  3. أميتاب باتشان يحيي ذكرى وفاة والده بكلمات مؤثرة وهذا ما قاله (صورة)

أميتاب باتشان يحيي ذكرى وفاة والده بكلمات مؤثرة وهذا ما قاله (صورة)

منشور 19 كانون الثّاني / يناير 2020 - 10:55
أميتاب باتشان
أميتاب باتشان

تفاعل النشطاء على موقع تويتر مع النجم الكبير وأيقونة بوليوود أميتاب باتشان، وذلك بعد أن نشر كلماته المؤثرة عبر حسابه على موقع تويتر إحياءً للذكرى الـ17 الخاصة بوفاة والده هاريفانش راي باتشان.

ونشر النجم أميتاب باتشان عبر حسابه على تويتر مساء السبت صورة لوالده الراحل، وترك تعليقًا قال فيه: " وكأنها قبل لحظات قليلة قد التقط أنفاسه الأخيرة..والدي العزيز صاحب اليد الرائعة..تلك اليد التي كتبت وخطت أجمل الكلام".

وتأتي هذه الكلمات من أميتاب باتشان فيما يخص الكتابة بسبب أن والده كان من بين الشعراء المشهورين الذين كتبوا أجمل القصائد وأكثرهم تميزًا في عصره.

وكان والد أميتاب باتشان قد توفي في الـ18 من يناير لعام 2003، وعلى الرغم من مشاعر الحزن لدى نجم بوليوود، إلّا أنه قام لاحقًا بنشر صورة لشخصيته الجديدة في فيلمه القادم "Chehre"، وعلق عليها: ولكن العمل يستمر..وأنا متأكد إذا كان والدى موجودًا لكان أراد ذلك أيضًا".

 

على الصعيد الفني، من المقرر أن يعود أميتاب باتشان بأقوى الأعمال إلى بوليوود، حيث يشارك في أربعة أفلام في الفترة القادمة ومن ضمنها: "Chehre"، و "Brahmastra"، و "Jhund"، و "Gulabo Sitabo".

للمزيد من قسم الترفيه اقرأ أيضًا:


© 2000 - 2020 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...