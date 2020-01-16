بالفيديو: رجل في عمر الـ32 عامًا يدّعي بأنه ابن آشواريا راي باتشان!

ادعى شاب هندي يدعى سانغيث من خلال مقطع فيديو بأنه ابن نجمة بوليوود آشواريا راي باتشان، ويبلغ من العمر 32 عامًا إلى جانب أنه ذكر خلال الفيديو عن أمنيته بالتواصل معها والتعرف إليها عن قرب.

وكان هذه المقطع قد تم تصويره في عام 2018، ولكنه انتشر خلال الأيام الماضية بكثافة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكشف الشاب في الفيديو أنه ابن النجمة آشواريا راي وأنه ولد بمساعدة عملية تلقيح صناعي في لندن عام 1988.

وأضاف الشاب الهندي أن والدي آشواريا راي قد قدموا له الرعاية الكاملة حتى أتم العامين من عمره، ليأتي فيما بعد والده الحقيقي ويأخذه للعيش معه حيث يقيم في إحدى المناطق في الهند.

وحتى هذه اللحظة وعلى الرغم من أن الفيديو الذي انتشر للشاب الهندي أثار الكثير من الجدل بين روّاد مواقع التواصل الاجتماعي، إلّا أن الممثلة الهندية آشواريا راي باتشان لم تخرج بأي بيان رسمي سواء بالنفي أو بالتأكيد على القصة التي تم تناقلها عن ابنها صاحب الـ32 عامًا.

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