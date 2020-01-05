بسبب صورة.. ابن شاروخان يواجه موجة سخرية على "تويتر"

يتعرض الكثير من المشاهير إلى مواقف محرجة ويواجهون تعليقات ساخرة، سواء بسبب إطلالاتهم أو تعليق لهم أو بسبب صورة طريفة.

وفي حين أن التركيز عادة ما يكون على المشاهير والنجوم ذاتهم، إلا أن أبناءهم كثيرًا ما يخطفون الأضواء ويثيرون الجدل، مثل "أريان خان"، ابن نجم بوليوود "شاروخان"، إلا أن خطفه للأضواء مختلفًا تمامًا عما هو متوقع.

فحسبما ذكرته مجلة "سبوت باي"، وعلى عكس المتوقع، سُلطت الأضواء مؤخرًا على "أريان" (22 عامًا) بسبب صورة له وضعته في مرمى السخرية على "تويتر".

فبعد نشر أريان لصورة له برفقة والده وعائلته من احتفالات العام الجديد، تداول رواد تويتر الصورة مؤخرًا بكثافة وانهالت التغريدات الساخرة، بسبب تعبيرات وجه أريان، حيث بدا عابسًا وساخطًا في أكثر من لقطة، بينما يبتسم الآخرون في نفس الصورة.

وكما هو متوقع، سرعان ما ركز العديد من رواد تويتر على السخرية من "أريان" الذي بدا غير محبًا للتجمعات العائلية، وقال أحد المستخدمين في تغريدة: "لماذا هذه الجدية الشديدة؟"، وقال آخر: "هذا هو رد فعل أريان بعد مشاهدة فيلم هابي نيو يير لشاروخان".

وقال أحد المستخدمين أيضًا: "اريان خان يمثل حالتي المزاجية لعام 2020"، وأضاف آخر: "أريان خان يجسد مقولة المال لا يشتري السعادة"، كما ذكرت تغريدة أخرى بطريقة ساخرة: "ابتسم أريان أرجوك، أرجوك".





وبصرف النظر عن تعبيرات أريان، إلا أنه واضح أن شاروخان وعائلته امضوا وقتًا ممتعًا برفقة الأصدقاء والمقربين، وفي الصورة، يمكن رؤية كيف بدت "سوهانا" و"أبرام" سعيدين، هذا وظهرت سوهانا بفستان اسود قصير مزين بالذهبي نسقته مع حذاء بنفس اللون، كما لفت الأنظار ارتداء من في الصور نفس تصميم القميص.

وفيما يتعلق بالنجم "شاروخان"، يُذكر أنه مبتعدًا عن شاشات السينما حاليًا منذ أخر أفلامه "زيرو" الذي تم اطلاقه في ديسمبر 2018، وحتى الآن لم يكشف النجم عن أي اعمال جديدة، الأمر الذي أثار استياء العديد من معجبيه، لدرجة ان بعضهم هددوا مؤخرًا بأنهم سينتحرون إذا لم يحقق شاروخان رغبتهم في الظهور بفيلم جديد قريبًا.

للمزيد من قسم عالم بوليوود اقرأ أيضًا: