بكاء ديبيكا بادوكون وبطلة قصة "تشاباك" الحقيقية خلال حفل إطلاق أغنية الفيلم (صور)

تستعد النجمة الحسناء "ديبيكا بادوكون" إلى إطلاق واحدًا من أبرز أفلامها المنتظرة في بدايات العام الجديد، وهو فيلم "تشاباك".

يتميز فيلم "تشاباك" بأنه مستند إلى قصة واقعية، وتجسد "ديبيكا" شخصية "لاكشمي أغاروال"، أحد الناجين من الهجوم بالحامض، وهي قضية شائعة تواجهها الهند.

هذا وفي صباح يوم الجمعة، فاجأت ديبيكا معجبيها بالإعلان عن حفل إطلاق أغنية فيلمها المُنتظر، هذا وتكشف أغنية الفيلم لقطات مؤثرة من الفيلم.

وحسبما ذكرته صحيفة "تايمز اوف انديا"، اُقيم الحفل في مومباي يوم الجمعة، وجمع بين بطلة الفيلم النجمة "ديبيكا بادوكون" والبطلة الحقيقية "لاكشمي اغاروال"، كما انضم للحفل العديد من صناع "تشاباك"، بما في ذلك الكاتبة "ميغنا غولزار" والمغني "شانكار ماهاديفان"، بالإضافة إلى الشاعر "غولزار".

وبالإضافة إلى الاستمتاع بأجواء الحفل، إلا أنه بمجرد إطلاق الأغنية وبدء "شانكار" في غنائها على المسرح، سرعان ما تأثرت كلا من ديبيكا ولاكشمي.

إذ سرعان ما بدأت دموع لاكشمي تنهمر مع سماع اغنية الفيلم الذي يروي قصتها، ويمكن رؤية كيف تأثرت بشدة وأخذت تتكئ برأسها على كتف ديبيكا، التي حرصت على معانقتها وتهدئتها.

لم يكن الأمر مؤثرًا بالنسبة للاكشمي فقط، حيث تأثرت ديبيكا أيضًا ولم تستطع تمالك دموعها، فبكت هي أيضًا، بينما دعمتها لاكشمي.

وفي حين ركزت العدسات على لحظات تأثر البطلتين، إلا أنها لم تتجاهل إطلالتهما أيضًا، فكما عودتنا ديبيكا، اعتمدت اطلالة مميزة ولافتة، وهذه المرة اختارت مزيجًا من الكاجوال والجاذبية، حيث ارتدت بنطلون جينز رمادي مزين بقطع معدنية صغيرة وتميز بتصميمه عالي الخصر، ونسقت معه توب انيق وجذاب للغاية تميز بلونه الأسود والمزين بتصميم فضي براق، بالإضافة إلى تزينه بكشاكش خفيفة.

ولإكمال اطلالتها، اعتمدت ديبيكا مكياج لافت وتسريحة بسيطة، بينما اختارت اقراط طويلة براقة، كما أكملت اطلالتها بحذاء مميز ذا تصميم ميتاليك وشفاف أيضًا.









بينما اعتمدت لاكشمي اطلالة كلاسيكية بالساري باللون الفوشيا بالإضافة إلى الأسود والذهبي، وتركت شعرها الطويل منسدلًا واختارت مكياجًا بسيطًا.

ومن المقرر إطلاق فيلم "تشاباك" في العاشر من شهر يناير الجاري، ويدور الفيلم حول حياة لاكشمي، والتي تعرضت لهجوم بسائل حامض في عام 2005، عندما كان عمرها 16 عامًا، على يد رجل رفضت خطبته، ويسلط الفيلم أيضًا الضوء على كيفية تجاوز لاكشمي لمعاناتها ويتناول فصول عدة من حياتها. ويجدر بالذكر أن لاكشمي سبق وحازت على جائزة "نساء الشجاعة الدولية" في 2014.

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