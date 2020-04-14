أميتاب باتشان يصدم الجمهور: "العمى في طريقه إلىّ"!

ضجت المواقع الفنية ومواقع التواصل الاجتماعي بعد أن تحدث أيقونة بوليوود والنجم الكبير أميتاب باتشان للجمهور وأعلن عن مروره في الوقت الحالي في مشاكل مرضية قد تؤدي به إلى فقدان بصره.

وكتب باتشان عبر حسابه الرسمي على موقع إنستغرام وقال: "العمى في طريقه اليّ..أرى صورًا ضبابية.. الرؤية تقرأ مرتين، وبعد بضعة أيام تصالحت مع حقيقة أن العمى في طريقه، لأضيف إلى نفسي مليون مشكلة طبية أخرى".

وتحدث باتشان عن تعليمات الأطباء قائلاً:"أضع منشفة ساخنة على العينين، واتبع تعليماته بوضع قطرات عين موصوفة كل ساعة.. طمأنني أنني لن أكون أعمى".

وأضاف: "أكد لي الطبيب أن الأمر لا يتعدى قضائي الكثير من الوقت أمام الكمبيوتر، لذا تعرضت عيناي للإجهاد هذا كل شيء".

ثم نشر باتشان صورة قديمة له مع والدته تُظهرها تنفخ في عينيه، وعلق قائلاً: "نعم .. إن تقنية الأم العجوز نجحت.. نعم .. أستطيع أن أرى الآن".

يُذكر أن باتشان البالغ من العمر 77 عاماً، لم يتقاعد من عمله كممثل حتى الآن، على الرغم من المشاكل الصحية التي يمر بها بسبب الشيخوخة والتقدم في العمر، ولديه حاليا أربعة أفلام في شيهري، غولابو سيتابو، جوند وبراماسترا.

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