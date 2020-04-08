بريانكا شوبرا تعبّر عن شكرها وامتنانها للأطباء في يوم الصحة العالمي

في يوم الصحة العالمي، انتهزت النجمة الهندية والعالمية بريانكا شوبرا الفرصة للتعبير عن شكرها وامتنانها للأطباء والعاملين في مجال الرعاية الصحية الذين يقاتلون في الخطوط الأمامية لوقف جائحة فيروس كورونا العالمية.

وكتبت بريانكا شوبرا في تغريدة نشرتها عبر حسابها على تويتر وقالت: "لقد نشأت في عائلة يوجد بها الكثير من الأطباء والعاملين في المجال الصحي، وأنا أنتهز هذه الفرصة للتعبير عن شكري وامتناني لكل هؤلاء المسؤولين عن شفاء العالم اليوم".

I grew up in a family with many doctors and healthcare providers & have utmost gratitude for those healing the world today. We can't thank you enough for what you're doing for us. ❤️👏 Is there someone you'd like to thank on #WorldHealthDay? https://t.co/YTBJN7Di9z — PRIYANKA (@priyankachopra) April 8, 2020

وأضافت: "لا يمكن أن نوفيكم حقكم بالشكر لما تفعلونه لنا اليوم"، وسألت متابعيها: "هل هناك من تود شكره في يوم الصحة العالمي؟".

وتقيم حاليًا الفنانة بريانكا شوبرا في الحجر المنزلي برفقة زوجها نيك جوناس خلال الحظر المفروض في الولايات المتحدة الأمريكية.

ومؤخرًا خلال إحدى المقابلات، أعربت والدة بريانكا عن قلقها الشديد على ابنتها، خاصة وأن الأمور من سيء إلى أسوأ في أميركا بعد أن أصبحت الدولة الأولى في العالم بعدد الإصابات بفيروس كورونا.

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