بلقيس فتحي تكشف سبب عدم حضورها الموريكس دور.. والجمهور "منافقة"!

تداولت الصفحات الفنية فيديو جديد للفنانة اليمنية بلقيس فتحي من مقابلة تلفزيونية أوضحت من خلالها سبب اعتذارها عن جائزة الموريكس دور.

بلقيس فتحي علقت بـ "أول مرة انعرض علي اعتذرت عبر السوشال ميديا شفت انو مش صح نروح سجادة حمراء ونحتفل والناس وضعها مش تمام.. وانعرض علي مرة ثانية واصريت على موقفي"!

الجمهور بدوره سخر من تصريح بلقيس فتحي بعدة تعليقات كان منها "أدشها ثقيلة عالقلب صارت متكبرة".. وتابع آخر "ترى موقفك مو بطولي على فكره ، تتركين لبنان وتحتفلين بمصر ! ترى كلهم عرب على فكره".. وجاء في تعليق أحدهم "منافقة صراحه ايش ذا ما عندها لغه محدده تتكلم فيها ؟ مسويه مكس"..

بلقيس واثارة الجدل أصبحت جزء لا يتجزأ من حياتها الفنية، إذ أن الفنانة اليمنية كانت قد حلت ضيفة منذ فترة عبر برنامج الإعلامية منى الشاذلي وتحدثت عن تعليقها المثير للجدل حول قضية الفتاة الفلسطينية المغدورة إسراء غريب والتي فقدت حياتها بسبب العنف الأسري.

بلقيس أوضحت أن تغريدتها تم فهمها بشكل خاطئ وأنها اعتذرت عن طريقة صياغة الكلام إلا أن ذلك لم يشفع لها أمام الجمهور الذي ما زال يتذكر تلك السقطة الكبيرة لها ليومنا الحالي، وتابعت بلقيس بأنها قدمت مشروع خيري بـ إسم إسراء غريب منذ تلك الأيام وصولاً ليومنا الحالي وسيستمر إلى ما بعد وفاتها.

بلقيس فتحي ومحمد رمضان!

الفنانة بلقيس كانت قد أثارت الجدل منذ فترة قريبة ايضاً بعد تداول فيديو راقص لها برفقة النجم المصري محمد رمضان، وكان الجدل حول رقصها مع رجل غريب والذي يتناقض مع تصريحاتها كما أن ملابسها اعتبرها الأغلب مكشوفة لأنها لم تعتد على إرتداء مثلها خلال الفترة الاولى من حياتها المهنية وخلال فترة زواجها من رجل الأعمال السعودي سلطان عبد اللطيف.

طلاق بلقيس فتحي!

يذكر أن بلقيس فتحي كانت قد أعلنت رفعها لقضية خلع ضد زوجها سلطان عبد اللطيف من دون التطرق للأسباب بعد 5 سنوات من الزواج أثمرت عن طفلهما الوحيد "تركي". طليق بلقيس أيضاً بدوره رفض التطرق لسبب هذا الطلاق وأكد أنه كرجل سعودي لا يمكن أن يخرج أسراره والقصص العائلية من المنزل.

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