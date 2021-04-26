أميرة الناصر تقبل قدم مشعل الخالدي الذي عنفها..والجمهور "عبدة الذكور"!

عاد إسم الشخصية المثيرة للجدل أميرة الناصر لتصدر الحديث من جديد بعد تداول فيديو جمعها بزوجها مشعل الخالدي.

الفيديو الذي وُصف بالمقزز أظهر أميرة وهي توقظ زوجها من النوم عن طريق تقديم قدمه وهو ما أثار استياء الجمهور الذي هاجمها بعدة تعليقات كان منها "مو معقووول بدك تبوسي رجلو تصطغلي منك الو شووو دخل ناس تشووف هالقرف والمرض واللله عيب"...وجاء في تعليق آخر "هذي الحركه تطيحين من عينه الذكور تسترخص المرأه الي تذل نفسها رجال الزمان القديم صح تبوس رجله ويصير لها خادم مب شباب التكتوك مال الحين"...وتابع آخر "الموضووع مو رجل وغيرو كل جسم الإنسان مهم وغالي للطرف التاني لكن الموضوع ليش كل هيدي الدعايه وانعدام الخصوصية ليش معرين حياتكن ولمين".

بالحديث عن أميرة فقد عادت لزوجها مجدداً بعد أن اكتشفت أنها حامل بطفلها الثاني منه، ورافق عودتها له ضجة كبيرة خاصةً أنها كانت قد صرحت منذ مدة أنه عنفها بطريقة وحشية وشاركت صُور لها تظهر أثار التعنيف على جسدها، وبناءاً على ذلك وقع الطلاق بينهما ضمن وصلة ردح بينهما عبر السوشال ميديا.

أميرة وقت الطلاق كانت أميرة الناصر قد شاركت مقطع فيديو أعلنت فيه عن خلعها الحجاب قائلة: "الحجاب كان ظالمني وهشوف حياتي".... ووقتها استغل طليقها الموقف ليشارك فيديو وهو يبكي ويعلق بـ "حسبي الله عليكي يا أمير، نزلتي راسي الأرض لتحصلي على المزيد من الشهرة والمزيد من المتابعين، لا أبحث عن شهرة ولا توثيق اذا كان هذا على حساب كرامتي"

إلا أن أميرة وقتها لم تلتزم الصمت ووصفته بالكاذب والسارق بنفس الوقت بعد أن كان قد أخذ سيارتها الخاصة إلى الرياض حيث مسقط رأسه.

حفل طلاق أميرة الناصر

#حفل_طلاق_اميره_الناصر



هاشتاق مرفوع حول حفل طلاق أميرة الناصر، والتي ظهرت بإسمها هاشتاقات عديدة مؤخرًا، جميعها مرفوعة. pic.twitter.com/YJdtNdEByQ — وش سالفة الهاشتاق؟ (@AbtTrend) January 26, 2020

يذكر أن أميرة كانت بعد طلاقها قد أقامت حفلًا كبيرًا مرتدية فستانًا أبيض، وقالت أميرة التي في مقطع الفيديو إنها ارتدت فستانها من تصميم عبد الله المعروف في حفر الباطن، والذي صممه لها لارتدائه في حفل ذكرى زواجها مع زوجها مشعل، ولكنها قررت ارتداءه في حفل طلاقها.

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