هاندا أرتشيل وكرم بورسين يعلنان علاقتهما رسمياً..شاهدوا!

علاقة الممثلة التركية هاندا أرتشيل بـ زميلها الممثل كرم بورسين أصبحت رسمية وأكيدة بعد أشهر من شائعات الحب.

خلال الأيام القليلة الماضية اتجه الثنائي لقضاء الإجازة في جزر المالديف وشاركا عدة صُور من دون أن يظهر الثنائي معاً في نفس الصُورة وصولاً لليوم حيث تم تداول أول صُورة رسمية لهما معاً وهما يمسكان بأيدي بعض.

الجمهور تداول الصُورة بشكل كبير عبر منصات التواصل الإجتماعي ضمن تعليقات سعيدة بكونهما أصبحا معاً رسمياً، وكان من بين التعليقات "أخيراً صاروا سواااا"...وتابع آخر "يا فرحة قلبنا فيهم"..واضاف آخر "متر رح يصير الزواج".

شائعات حب هاندا ارتشيل وكرم بورسين

كانت الشائعات قد انطلقت بين الثنائي بعد مشاهد القُبل بينهما في العمل التركي إضافةً إلى التقاط عدسات الكاميرا فيديو لسيارة هاندا ويقال أنه عندما علم الثنائي الذي أمضى الليلة معًا بوجود الصحفيين خارج المنزل في الصباح، قامت هاندا بإرسال سيارتها إلى موقع تصوير مسلسلها بينما خرجت هي مع كرم من الباب الخلفي للمنزل.

مسلسل انت اطرق بابي

بالحديث عن مسلسل "أنت اطرق بابي" فتدور أحداثه حول آيدا وهي فتاة تربط كل آمالها بتعليمها تواجه سيركان بعد أن يقوم بقطع منحتها الدراسية في الخارج فيقوم سيركان بتقديم عرض لآيدا حيث إذا مثلت انها خطيبته لشهرين سوف يرجع لها منحتها الدراسية بالرغم من كره آيدا له، كانت مضطرة لتقبل العرض لتغير ظروف حياتها.

وفرضت غرامية مالية على المسلسل بعد عرض الحلقة الـ 28 لما فيها من مشاهد "اباحية" تخالف عادات وقيم الأسرة التركية. وكان المشهد يجمع بطلي العمل في حوض الاستحمام. إلا أن بعض متابعي المسلسل لم يعجبهم هذا القرار وطالبوا شركة "نتفليكس" بإنتاج عمل يجمع هاندا وكرم. وسبب مطالبتهم أن شركة نتفليكس لا تخضع للرقابة التركية كالمسلسلات التي يتم عرضها على التلفاز.



للمزيد من قسم الترفيه:

بلقيس فتحي تتعرض لسخرية خطيبها الأول نايف هزازي..وهذا سبب فسخ الخطوبة!

زج اسم هيفا ماجيك في انفصال بلقيس فتحي عن زوجها

شهاب يصدم الجمهور ويثير الجدل حول خضوعه لـ عمليات تحويل الجنس بسبب هذه الصُور!