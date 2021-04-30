منى زكي واتهامات بالاساءة للدين بعد ظهورها بفستان زفاف ضيق داخل المسجد!

تعيش الممثلة المصرية منى زكي نجاح عملها الرمضاني "لعبة نيوتن" والذي يحقق أصداء كبيرة عبر منصات التواصل الإجتماعي.

مع النجاح الكبير تعرضت منى زكي لهجوم لاذع بعد تداول صُور لها من داخل أحد المساجد وهي ترتدي فستان زفاف أبيض ضيق برفقة رجل غريب على الأغلب من كاست العمل وكان الهجوم من باب أن الممثلة لم تحترم حُرمة المسجد وكانت تعليقات الجمهور كالتالي:

"لا حول ولا قوة إلا بالله مش هيك ليش بطل في احترام للمسجد"...وتابع آخر "يعني بالمسجد الواحده لو زوجها ما بتحضنه احتراما لقدسية المكان....شو هالمناظر"..وجاء في تعليق أحدهم "شو هاللبس اصلا حسبتها عروس وضيق تستعرض الجسم واخر شي بمسجد بعد"..كما تابع آخر "كانت ضيقت الفستان اكترر وهيا فايته عل مسجد لعمه على هل منظر مقزز".

قصة مسلسل لعبة نيوتن من بطولة منى زكي

بالحديث عن "لعبة نيوتن" تدور قصة العمل تدور حول اتخاذ حازم وهنا المتحابين قرارا بإنجاب وليدهما المرتقب على الأراضي الأمريكية طمعًا في الجنسية، إلا أن عقبات كثيرة ستعترض طريقهما وتهدد بتدمير زواجهما، خاصة حين تبقى هنا في أمريكا ولا تعود...وهو من بطولة منى زكي، محمد ممدوح، عائشة بن أحمد، محمد فراج، سيد رجب. ﺇﺧﺮاﺝ تامر محسن ومحمود عبد التواب، ﺗﺄﻟﻴﻒ تامر محسن ومها الوزير (سيناريو وإشراف على الكتابة).

يذكر انه مع عرض حلقة الـ 11 والـ 12 من المسلسل وبعد ولادة "هنا" لطفلها "ابراهيم" في امريكا، والذي ولد في الشهر السابع، تتعرض لانهيار عصبي بعد معرفتها بطلاق زوجها "حازم" الذي يجسده الفنان "محمد ممدوح" لها عبر رسالة صوتية ارسلها عن طريق الواتساب. وبوجود ابنها في الحاضنة، وعدم قدرتها على رؤيته، تهدد الكادر الطبي بأنها ستنتحر، اذا لم يحضروا لها ابنها، فيتهمونها بالـ"جنون" ويمنعونها من أخذ ابنها مع تحويلها إلى الطب النفسي، لتهرب وتلجأ إلى "مؤنس" والذي يجسد دوره الفنان "محمد فراج" ليساعدها….وأثار هذا المشهد بالذات مشاعر رواد السوشال ميديا الذين أثنوا على أدائها العالي وقصة العمل بالكامل وحتى الإخراج.

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