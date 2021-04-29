حورية فرغلي بأحدث ظهور من بعد عمليات التجميل..شاهدوا كيف بدت!

تداول رواد السوشال ميديا صُور جديدة للممثلة المصرية حورية فرغلي بأول ظهور لها من بعد خضوعها لـ أربع عمليات تجميل في الانف.

الصُور المتداولة أظهرت حورية بشكل جيد خصوصاً الأنف وتفاعل رواد السوشال ميديا مع الصُور بشكل كبير ضمن تعليقات كان منها "المهم رجعت لها حاسة الشم"...وجاء في تعليق آخر "ربي يتم عليها الصحه والعافيه"..وتابع آخر "الحمد لله ع سلامتها وان شاء الله ترجع زي قبل الحادث".

واتجهت بعدها حورية إلى طبيب أنف وأذن من أجل المساعدة إلا أنه سبب لها تشوه في شكل الأنف، من بعدها اتجهت إلى طبيب تجميل والذي سبب خسارة في حاسة الذوق وتشوه جديد في الأنف ليصل عدد العمليات خلال سنتين إلى سبعة تقريباً.

حورية فرغلي والتنمر

وتعرضت فرغلي إلى تنمر كبير بعد أن أطلت على الشاشة والتشوه كان واضح في الأنف ضمن تعليقات غير مراعية لوضعها الصحي كان من بينها "بقيتي بشعة.. شوهتي نفسك بالتجميل. بقيتي شبه مايكل جاكسون"... مما دفعها إلى توجيه سؤال للجمهور في حال أرادوا أن تستمر بالتمثيل أو تتعزل، وكان أغلب الجمهور قد وقف بصف الفنانة مما دفعها للاستمرار في مهنة التمثيل….وصرحت أيضاً أنها لم تنظر في المرآة لعدة سنوات واصيبت باكتئاب ولم تغادر غرفتها لعدة شهور كما أن المقربين تخلوا عنها.

بداية رحلة علاج حورية فرغلي

اتجهت الممثلة المصرية إلى الولايات المتحدة الأمريكية من أجل الخضوع لعمليات تجميل جديدة، وبالفعل خضعت للعملية الأولى التي استمرت لـ 10 ساعات وانتهت باستئصال عظام القفص الصدري من أجل وضعها في أنفها الذي لم يعد فيه أي قطعة عظم بسبب كثرة العمليات.

وأخضع الطبيب حورية لجلسات أوكسجين سيصل عددها إلى 20 جلسة قبل الخضوع لعملية جديدة بعد 20 يوم من أجل نقل العظام إلى الأنف. أما المرحلة الأخيرة فكانت تتمثل بترميم الأنف ليعود إلى سابق شكله قبل الأخطاء الطبية التي تعرضت لها.

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