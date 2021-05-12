أمينة حاف ومفاجأة غير متوقعة للجمهور!

ما يزال كاست مسلسل أمينة حاف يعيشون نجاح العمل الكبير عبر منصات التواصل الإجتماعي ضمن تفاعل كبير من الجمهور.

الدراما الكويتية والتي فرضت مكانتها هذه السنة من خلال مسلسل أمينة حاف دفعت مؤلف العمل إلى الإعلان عن وجود جزء ثاني من أمينة حاف وعلى الأغلب سيعرض خلال الموسم الرمضاني القادم 2022.

بالحديث عن الحلقة السابقة فقد شهدت طرد شوق من منزل زوجها أبو ضاري بعد أن حاولت تزوير أوراق وايقاع ضرتها أمينة مع أبو ضاري حتى يرمي يمين الطلاق عليها، إلا أن السحر إنقلب على الساحر وطردت شوق من المنزل وتنتظر ورقة طلاقها بعد أن تنجب طفلها الاول.

في نفس السياق، تم تسريب أحد أهم أحداث العمل حيث يتضح أن أمينة شقيقة أبو ضاري من طرف الوالد مما يوقع الأخير في ورطة ليتخذ القرار بطلاقها وكذلك الأمر مع شوق التي يكتشف خيانتها بما يتعلق بأمور الشركة بالتعاون مع أوس ليطلقها بالإضافة إلى زوجته الثانية أم أوس.

أما رُقية والتي ستبقى الزوجة الوحيدة لـ أبو ضاري كانت فقد حلت ضيفة منذ أيام عبر برنامج "وياكم" وكشفت أن زوجها تزوج عليها وكان رد فعلها بـ "روح" لأن المشاكل بينهم كانت طاحنة وأصابها برود من العلاقة.

قصة مسلسل أمينة حاف

مسلسل خليجي كويتي يشهد أحداث درامية اجتماعية بشكل عام مع وجود جانب من الكوميديا حيث يتناول فكرة تعدد الزوجات في الخليج. و تؤدي الممثلة الهام شخصية الزوجة الرابعة واسمها امينة ويكون لديها مشاكل كبيرة في حياتها تجعلها تتغير حياتها وتتزوج رجل متزوج لتدخل في كثير من الصراعات مع زوجاته الثلاثة برغبةٍ منها للمزيد من الأكشن والأحداث في حياتها بعد أن كانت ممُلة ومليئة بالظلم والفقر من زوجها الأول والذي كانت قد أنهت حياته بعد أن علمت أنه يملك الكثير من الأموال إلا أنه أخفاها عنها وعن ابنتهما الوحيدة.

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