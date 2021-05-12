الطاووس ينتصر للمرأة المُغتصبة...ومفاجأة الحلقة الاخيرة تبرد قلب الجمهور!

عُرضت منذ ساعات الحلقة الأخيرة من المسلسل المصري "الطاووس" والذي يروي قصة فتاة الفيرمونت التي تم إغتصابها من قبل مجموعة شُبان من الطبقة الغنية.

الحلقة الاخيرة جاءت بعد موت بطلة العمل سهر الصايغ خلال الحلقة 26 والتي أثارت غضب الجمهور وقتها حول أنها فتاة مُعنفة مُغتصبة تنتهي حياتها بالموت من دون عقاب المُعتدين. الحلقة الاخيرة بدأت بمرافعة المحامي كمال الإسطول "جمال سليمان" ضد المحامي ضياء شاهين"أحمد فؤاد سليم" والمطالبة بالقصاص لـ أمينة التي تم إغتصابها ليصدر الحكم النهائي لصالح الفتاة ضد زين وحماد بالإعدام وتم تنفيذ حكم الإعدام ليكونوا عبرة لأي شخص يفعل مثل هذه الجرائم المشينة.

مفاجأة الحلقة الأخيرة من المسلسل كانت ظهور أمينة والتي تؤدي دورها "سهر الصايغ" ليتضح أنها ما زالت على قيد الحياة، ولعبة موتها ما كانت إلا حيلة ذكية من كمال الأسطول للحفاظ عليها خوفا من محاولة قتلها مرة أخرى من قبل المُعتدين ونفوذهم.

مُخرج العمل رؤوف عبد العزيز بدوره انضم لمقابلة أونلاين ليتحدث عن أحداث الحلقة الأخيرة ويعلق حول الأحداث التي أغضبت الجمهور في الحلقة 26 أنها مقصودة لأن هنالك الكثير يموتون من دون أن يتمكنوا من أخذ حقهم، أيضاً في نفس الوقت نفى أن يكون العمل مأخوذ من قصة إغتصاب فتاة الفيرمونت الشهيرة في مصر.

بطلة العمل أكدت عن فرحتها بهذا النجاح وأنها وجدت الفرصة التي تستحقها بعد تعب كبير، وتابعت أن الدور وراءه قصة عميقة لما يحدث خلف الكواليس للفتاة المُعتدى عليها وكيف تحارب من أجل حياتها وحقها.

مسلسل الطاووس ومشهد الاغتصاب

وكان العمل قد تصدر الترند منذ أيام بعد تداول مشهد اغتصاب شخصية "أمنية"، التي تجسدها الممثلة المصرية سهر الصايغ في مسلسل "الطاووس" تاركاً صدىً كبيراً في قلوب الجمهور لما حمله من مشاعر وظلم بحق الضحية التي تم تخديرها واغتصابها من قبل شباب أثرياء.

يذكر أن مسلسل الطاووس من بطولة كلا من : جمال سليمان وسميحة أيوب وسهر الصايغ وأحمد فؤاد سليم وهبة عبد الغني ومها نصار ورانيا محمود ياسين وهالة فاخر وخالد عليش وعابد عناني وفرح الزاهد .

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