ليان بزلميط تفتح النار على أحمد الشقيري وعائض القرني!

ما تزال قضية الشعب الفلسطيني هي الحدث الأبرز خلال الأيام الحالية بعد أن بدأت بتهجير سُكان أهل منطقة حي الشيخ جراح وامتدت إلى إعتداءات على المُصلين في المسجد الأقصى ومن بعدها الهجمات على قطاع غزة.

المشاهير العرب بدورهم أبدوا دعمهم للشعب الفلسطيني بمنشورات مُختلفة كانوا قد شاركوها عبر حساباتهم في السوشال ميديا، إلا أن اللوم كان كبيراً على هؤلاء الذين لم يحركوا أي أُصبع أو يظهروا التعاطف مع مأساة الشعب الفلسطيني.

الفنانة الفلسطينية ونجمة ستار أكاديمي "ليان بزلميط" قررت الخروج عن صمتها ومهاجمة كل من لم يتحرك من المشاهير لدعم القضية وعلى رأسهم الشيخ عائض القرني والداعية أحمد الشقيري، وجاء تحديداً في الفيديو الذي شاركته ليان

"سؤال لمشاهير الوطن العربي سواء مطرب أو ممثل أو مقدم برامج أو حتى الشيوخ زي عائض القرني وعمر خالد أو حتى أحمد الشقيري صاحب المواعظ والحكم وينكم؟…. على القليلة منشور واحد انتوا عندكم ملايين المتابعين خايفين تحكوا بالقضية الأولى للمسلمين المسجد الأقصى؟"...

وتابعت بزلميط "يا عيب الشوم عليكم انتوا تجار بالدين...ميا خليفة الكل بعرفها نزلت عن فلسطين وانتوا ما تحركتوا...اخص عليكم واحد واحد….والحكي كمان للحكومة تبعتنا...وينكم؟..الشي الوحيد الي عملتوا لغيتوا احتفالات العيد؟؟..على أساس كنا رح نحتفل يوم بيوم"...وختمت ليان بـ "رحمة الله عليك يا أبو عمار...على القليل الدم الفلسطيني ما كان رخيص على زمنوا"..

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