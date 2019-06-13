أناقة لا متناهية..هكذا خطفت سوسن بدر الأنظار في مهرجان "تري كور" (صور)

مرة جديدة، أكدت الفنانة سوسن بدر أن العمر مجرد رقم، وذلك بعدما خطفت الأنظار بإطلالتها الأنيقة في حفل تكريمها في مهرجان "تري كور" الفرنسي، حيث تداول محبيها مجموعة من صورها على مواقع التواصل وتغنوا بجمالها وحسنها ولقبوها بالملكة "نفرتيتي".

وحضرت سوسن بدر إلى حفل افتتاح الدورة 21 من مهرجان "تري كور" للأفلام القصيرة بالقاهرة بالإضافة إلى الفنان فتحي عبد الوهاب، واستطاعت أن تلفت الانتباه إليها بإطلالتها التي اعتمدها بها على فستان طويل وشعر قصير تخللته خصلات باللون الأبيض.

يذكر أن صاحبة الـ62 عامًا والمفعمة بروح الشباب وحب الحياة، شاركت في موسم رمضان 2019 في مسلسل "زي الشمس" وقدمت دور والدة دينا الشربيني وريهام عبد الغفور، وكان المسلسل من بين الأعمال الناجحة التي أشاد بها الجمهور وحصد مشاهدات عالية.

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