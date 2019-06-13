داليدا خليل تصدم الجميع بعد ظهورها بوجه مشوّه في مقابلة تلفزيونية (فيديو وصور)

جذبت الفنانة اللبنانية داليدا خليل الأنظار لها يوم أمس، وذلك بعد ظهورها في برنامج "لهون وبس" بوجه مشوّه، حيث ذكرت فيما بعد أن الهدف من ذلك أن تبعث برسالة تضامنية لجميع الأشخاص المصابين بالأمراض الجلدية أن الجمال جمال الروح والمضمون وليس جمال الشكل الخارجي.

وشاركت داليدا خليل الصور عبر حسابها على موقع إنستغرام وعلقت قائلة: " كانت الرسالة لجميع المصابين بالامراض الجلدية في خطوة تضامنية مؤمنة بجمال الروح والإرادة والتمسك بالأمل الداخلي.. نور القلوب لا تخدشه أمراض الحياة".

وإضافة إلى ما سبق، قامت داليدا بإزالة المكياج كاملًا خلال المقابلة، وذلك بمثابة رد على الانتقادات التي وُجهت لها بسبب مسلسلها خلال رمضان "أسود" وظهورها بكل حلقاته بالمكياج.

يذكر أن داليدا خليل قدمت مسلسل "أسود" في سباق رمضان الدرامي لعام 2019، وشاركها في البطولة كل من باسم مغنية، ورد الخال، إلياس الازيك، فيفيان أنطونيوس وغيرهم، وهو من إخراج سمير حبشي وتأليف كلوديا مارشيليان.

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