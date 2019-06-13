داليدا خليل تصدم الجميع بعد ظهورها بوجه مشوّه في مقابلة تلفزيونية (فيديو وصور)

جذبت الفنانة اللبنانية داليدا خليل الأنظار لها يوم أمس، وذلك بعد ظهورها في برنامج "لهون وبس" بوجه مشوّه، حيث ذكرت فيما بعد أن الهدف من ذلك أن تبعث برسالة تضامنية لجميع الأشخاص المصابين بالأمراض الجلدية أن الجمال جمال الروح والمضمون وليس جمال الشكل الخارجي.
وشاركت داليدا خليل الصور عبر حسابها على موقع إنستغرام وعلقت قائلة: " كانت الرسالة لجميع المصابين بالامراض الجلدية في خطوة تضامنية مؤمنة بجمال الروح والإرادة والتمسك بالأمل الداخلي.. نور القلوب لا تخدشه أمراض الحياة".
من #لهون و بس كانت الرسالة لجميع المصابين بالامراض الجلدية في خطوة تضامنية مؤمنة بجمال الروح و الإرادة و التمسك بالامل الداخلي .. نور القلوب لا تخدشه أمراض الحياة My message was aimed to everyone who is struggling with skin diseases and was intended to highlight these people's beautiful souls that never know what giving up means, who are defined by the beauty of their spirit by adhering to their inner hope and faith, and who truly believe that their purest heart, will never be shattered by life's most hateful illnesses. #لهون_وبس
وإضافة إلى ما سبق، قامت داليدا بإزالة المكياج كاملًا خلال المقابلة، وذلك بمثابة رد على الانتقادات التي وُجهت لها بسبب مسلسلها خلال رمضان "أسود" وظهورها بكل حلقاته بالمكياج.
يذكر أن داليدا خليل قدمت مسلسل "أسود" في سباق رمضان الدرامي لعام 2019، وشاركها في البطولة كل من باسم مغنية، ورد الخال، إلياس الازيك، فيفيان أنطونيوس وغيرهم، وهو من إخراج سمير حبشي وتأليف كلوديا مارشيليان.
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