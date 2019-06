داليدا خليل تصدم الجميع بعد ظهورها بوجه مشوّه في مقابلة تلفزيونية (فيديو وصور)

من #لهون و بس كانت الرسالة لجميع المصابين بالامراض الجلدية في خطوة تضامنية مؤمنة بجمال الروح و الإرادة و التمسك بالامل الداخلي .. نور القلوب لا تخدشه أمراض الحياة My message was aimed to everyone who is struggling with skin diseases and was intended to highlight these people's beautiful souls that never know what giving up means, who are defined by the beauty of their spirit by adhering to their inner hope and faith, and who truly believe that their purest heart, will never be shattered by life's most hateful illnesses. #لهون_وبس

