أنجيلا بشارة تقاضي إنجي خوري.. والسبب طليقها وائل كفوري!

هاجمت السيدة أنجيلا بشارة والتي هي طليقة الفنان اللبناني وائل كفوري مشهورة الميديا انجي خوري والسبب صُورة.

إنجي خوري كانت منذ فترة قد شاركت صُورة لها برفقة النجم وائل كفوري من إحدى الحفلات، وأثارت الصُورة وبحسب المواقع الفنية غضب طليقته أنجيلا بشارة والتي قررت بدورها رفع دعوى تشويه سمعة ضد إنجي خوري.

إنجي بدورها قررت الرد على أنجيلا بشارة بفيديو جاء فيه "أنجيلا حياتي ما كون أنا سبب طلاقك كمان؟ ح تلجأي للقضاء؟… مش معقول الغيرة مستحيل...بس تعرفي لو أنا محلك كنت مش بس حسيت بالغيرة كنت فقعت ومتت"!

الجمهور بدوره أطلق عدة تعليقات على الخلاف والتي كان منها:

"ليش قضاء يعني شو مننوع الناس تتصور معاه ؟ بعدين مش نفسها الي تقول ان ما بيعطي ولادو مصروف ؟ والله هي اللي تشوه السمعه مش انجي"...

وتابع آخر "هي متسلقة بدا تنشهر عحساب الناس من عقلك وائل بدو يطلع فيكي".. وجاء في تعليق أحدهم "طيب هي طليقته مو زوجته ان شاء الله لو يصاحب مايا خليفه انتي شو موجعك"..وتابع أحدهم "انجي وغيرها حالها حال المعجبين ليه تشويه سمعة ؟؟ وائل كفوري فنان كبير ويامكثر الصور والتصوير".

طلاق أنجيلا بشارة ووائل كفوري!

يذكر أن قصة طلاق وائل كفوري و أنجيلا بشارة كانت الحديث الأبرز للصفحات الفنية العربية والسبب تصريحات أنجيلا أنها تلقت العنف من زوجها ومن بعدها تأكيدها بأن كفوري أوقف النفقة على ابنتيها والتي كانت تصل إلى 3 ألاف دولار بالشهر.

أنجيلا من بعدها تحدثت عن معاناتها عند إستلام نفقة الطفلتين والتي تبدأ من الأوراق التي عليها تقديمها في كل مرة للجهة المسؤولة ومن بعدها إجراءات صرف الشيك المالي، ووصفت بشارة الأمر وقتها بـ "مشوار الذل".

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