سارة الكندري وأحمد العنزي من الطلاق إلى السجن.. وهذه هي التهمة!

عادت أخبار الفاشنيستا الكويتية سارة الكندري وطليقها أحمد العنزي إلى الواجهة مُجدداً ولكن هذه المرة بفضيحة كبيرة.

أخبار متداولة أفادت بـ إحالة سارة الكندري وطليقها أحمد العنزي الى السجن المركزي بتهمة النصب والاحتيال على مصممة أزياء بمبلغ وصل لـ 30 ألف دينار كويتي أي ما يعادل الـ 100 ألف دولار أمريكي. خبر الإحالة إلى السجن جاء من بعد تحقيقات داخل أحد المراكز الأمنية والتي كانت نتيجتها تأكيد عملية النصب والإحتيال من ثنائي السوشال ميديا.

انباء عن احالة سارة الكندري وطليقها احمد العنزي الى السجن المركزي بتهمة النصب والاحتيال على مصممة في مبلغ 30 الف دينار بعد استكمال التحقيق معهم في احد اقسام الشرطة .. pic.twitter.com/GcyhNKfIE8 — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) October 3, 2021

طلاق سارة الكندري !

خبر طلاق الكندري كان قد شاركه أحمد العنزي عبر حسابه في انستقرام بمنشور جاء فيه "لحظة الطلاق هي من أصعب اللحظات التي تجمع العديد من المشاعر، وتكون لحظة انطلاق وتحرر ولحظة كسر وألم في نفس الوقت..لأنه في تلك اللحظة يكون هناك إحساس لدى الطرفين بفشل الحياة الزوجية والاجتماعية والمكر والخديعة من الطرف الآخر أي شريك الحياة، وبها ينكسر الرباط المقدس الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن.. لذلك أعلن انفصالي عن سارة"..

سارة الكندري تفضح طليقها أحمد العنزي!

سارة كانت قد أثارت الجدل منذ أيام بفيديو صرحت من خلاله بأن طليقها أحمد وقت علاقتهما كان يسمح لها بأن تفعل ما تشاء وتجلس مع أصدقائه بكل راحة، أما بعد الطلاق فالموضوع أصبح لا أخلاقي ومُعيب ولا يُسمح به أبداً!!... واعتبر رواد السوشال ميديا بأن تصريح الكندري ما هو إلا سقطة بحقها في البداية كونها أم لطفلة كما أنها إهانة بحق رجل كان زوجها وما زال والد ابنتها.

سارة الكندري تتخلى عن ابنتها!

الفضائح كانت مستمرة بين الثنائي واخرها مع أحمد العنزي الذي أطل بفيديو وأكد أن طليقته تحاربه بطفلتهما الوحيدة، إذ أكد أن سارة تخلت عن طفلتهما وألقتها في الشارع وهي تصرخ "ما أبيها"!!...



احمد العنزي يصرح بأن طليقته سارة الكندري تخلت عن ابنتها وقطتها له بالمخفر .. pic.twitter.com/DJfmc8LY7p — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) September 26, 2021

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