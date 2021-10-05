رنا الأبيض تشتري سيارة فاخرة.. والجمهور يستذكر صُورها الفاضحة بالملابس الداخلية!

أثارت الممثلة السورية رنا الأبيض الجدل بشكل كبير بعد مشاركتها لفيديو تستعرض فيه سيارتها الفاخرة من نوع لامبورجيني.

رنا الأبيض ظهرت من داخل السيارة وهي تحاول تأدية حركات إغراء ضمن تعليق صديقتها "هاي رنوش مبروك الـ لامبورجيني"... الجمهور بدوره سخر من الممثلة السورية بتعليقات كان منها "مايحتاج يسألون عن مصدر الأموال".. وتابع آخر "سبحان الله حديث النعمه ينعرف لو شنو يسوي".. وجاء في تعليق أحدهم "زين شفيها جذي رافعه ريولها"؟؟

منذ أيام كانت أيضاً رنا قد شاركت صُور لها من داخل سيارة فارهة يصل سعرها لـ ربع مليون دولار أمريكي، وارفقت رنا إحدى الصُور تعليق "لا نستطيع تغيير العالم من حولنا ولكن نستطيع تغيير الناس الذين هم حولنا"



مع تداول الفيديو أُعيد للأذهان الفضيحة التي واجهتها رنا الأبيض من بعد مشاركتها لفيديو برفقة إحدى صديقاتها خلال تجولهن في الشوارع، إذ أن الفيديو أظهر ملابس رنا الداخلية بشكل واضح من فوق البنطلون الذي كانت ترتديه.

رنا وإثارة الجدل جزء لا يتجزأ، إذ سبق وأن شاركت صُورة لها وهي على ظهر دراجة نارية بوضعية غير مناسبة كان الهدف منها الإغراء بشكل واضح.

رنا الأبيض ويزن السيد!

خلال فترة الصيف تم تداول صُورة لـ رنا برفقة الممثل السوري يزن السيد والذي كانت تحتضنه بطريقة مثيرة للشُبهات بتواجد زوجته التي كانت تجلس أمامهما، وعبر الجمهور وقتها عن شعورهم بالقرف من الصُورة التي أظهرت يزن وهو عاري الصدر أثناء احتضان الممثلة له.

للمزيد من قسم الترفيه:

شمس الكويتية في موقف محرج بعد فضح ايبودا لها.. والفنانة تصفها بـ الكلبة!

هيا كرزون الشقيقة الصغرى لـ ديانا كرزون تستعد لدخول القفص الذهبي بهذا التاريخ!

أصالة نصري ترقص بطريقة رومانسية مع زوجها الشاعر العراقي