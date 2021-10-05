نينا عبد الملك تشارك صُور طفلها لأول مرة.. نسخة طبق الأصل عنها!

شاركت نجمة برنامج ستار أكاديمي الفنانة اللبنانية نينا عبد الملك الصُور الأولى لطفلها الأول شان والذي يبلغ من العمر سنتين تقريباً.

نينا عبد الملك أرفقت الصُور بتعليق جاء فيه "وهيدا قلبو لقلبي"..ونالت الصُور تفاعل كبير من الجمهور ضمن تعليقات أشارت إلى أن الطفل يبدو نسخة طبق الأصل عن والدته ما عدا لون العينين الذان أخذهما من والده الإعلامي السوري حسان الشيخ.

بالحديث عن حملها الأول فقد كانت نينا قد رزقت بـ شان بتاريخ 8 من شهر يونيو عام 2020 وشاركت الخبر السعيد وقتها بمنشور والذي جاء فيه "بحب طمنكن انا ولدت بخير وسلامة الحمدلله، شان خلق عالساعة ١١:١١ مساءً بتوقيت الإمارات ، كانت ولادة سهلة جداً الحمد لله"

نينا كانت قد وثقت ساعات ما قبل الولادة قبل الدخول إلى غرفة العمليات، وتحدثت وقتها عن رغبتها الشديدة بتناول وجبة "KFC" وهو ما أثار استغراب الجمهور الذي علق بطريقة كوميدية ما بين من كان همها الوحيد أن تخرج من غرفة العمليات وبين من تحدثت عن معاناتها قبل الولادة والتوتر الكبير الذي واجهته.

الفنانة اللبنانية نينا عبد الملك تستعد حالياً لإستقبال طفلها الثاني من زوجها، وكانت قد شاركت الخبر السعيد بطريقة عفوية عن طريق فيديو عبر حسابها في انستقرام أظهرها ببطن منتفخ مع صُور الإيكو، ومن بعدها شاركت صُور أخرى أظهرت علامات الحمل عليها بشكل واضح جداً.

زواج نينا عبد الملك !

البساطة كان عنوان حفل زفاف نينا عبد الملك، إذ أنها اكتفت وقتها بفستان أبيض بسيط بحفل صغير بين العائلتين، ولم تعلن خبر زواجها بشكل مباشر إذ انتظرت فترة جيدة وأعلنت الخبر عن طريق فيديو كليب حمل عنوان "إلو" والذي شارك فيه زوجها. نينا أكدت أن الزواج تم منذ عام 2018 إلا أنها قررت الإعلان بعد أن وجدت الوقت المناسب وهو خلال عام 2019.

للمزيد من قسم الترفيه:

هيا كرزون الشقيقة الصغرى لـ ديانا كرزون تستعد لدخول القفص الذهبي بهذا التاريخ!

دنيا بطمة تحتفل بالـ 8 مليون.. وفيديو جديد يعرضها للانتقاد

أصالة نصري ترقص بطريقة رومانسية مع زوجها الشاعر العراقي