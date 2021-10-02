شمس الكويتية في موقف محرج بعد فضح ايبودا لها.. والفنانة تصفها بـ الكلبة!

وقعت شمس الكويتية في ورطة كبيرة من بعد فضح أحد الحسابات والذي يحمل إسم ايبودا لها عن طريق مشاركة صُور تثبت أن الفنانة تمدح نفسها وتنسب الكلام إلى المتابعين.

الجمهور والذي أصبح أكثر وعياً وينتبه لأدق التفاصيل وينتقدها لم تحسب حسابه الفنانة شمس مما أوقعها في ورطة كبيرة معهم وجعل اسمها يتصدر الحديث بتغريدات ساخرة على الصُور المتداولة والتي كان منها:

"قايز ترا واضح انها مستقصده هالشي شوفو كيف تقص الصور عشان تبين اسمها للاسف هي انسانه واضح تحب الاهىانة عشان كذا تسوي اي شي عشان الاتنشن يعع"

بممممىوت المجنونة قاعدة تكتب لنفسها 😭😭😭 مو صاحية pic.twitter.com/z7NMRYEwvI — ايبودا (@ibodaaa) October 2, 2021

وتابع آخر "يارببي تفلشت والله حتى الكلام ماقراته والله ماحب المواقف هذي اتعب من قوة التفشيله بدالهم المشكله حتى لو قراته محد داري ان انا مستحيه من اللي سوته يعني عادي اشوف مع الناس اللي شافوه بس ااه صدعت خلاص"

وجاء في تغريدة أخرى "طيب ع الاقل تخلي احد يكتب لهااا يرسل لها الكلام اجتهاد شخصي بكل شيءء".. في حين آضاف أحدهم "حتى المشاهير طلعو يكتبون لانفسهم اجل شكلي الوحيده الي ماتكتب لنفسها وامثل على نفسي".."معقولة ما تعرف ان السناب يظهر انها هي اللي قاعدة تكتب لنفسها رسائل ايجابية مو معقولة والله، شمس حبيبتي إذا تشوفين عادي كلميني اكتب لك"

شمس الكويتية بدورها لم تتجاهل الموضوع وتم تداول فيديو لها جاء فيه "أقسم بالله ما نزلت بس حد قريب من فانزي قلي ردي أنا عادتي ما أرد على الكلاب"!!

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