هند القحطاني تهدد ابنها معاذ والسبب تصرفه مع شقيقته رؤى!

تداول رواد السوشال ميديا فيديو جديد لمشهورة السوشال ميديا هند القحطاني أظهرها برفقة أولادها خلال مشوار عائلي.

الفيديو المتداول أظهر هند القحطاني برفقة ابنها معاذ أثناء توجههم لمدرسة رؤى من أجل إعادتها للمنزل، وأثناء تصوير هند لإبنتها التي كانت تقضي الوقت برفقة صديقتها علق معاذ بنبرة حادة "أقول خلي الحرج والإستحاء وادخلي السيارة"... لتعلق هند بـ "نبرة صوتك البنت الحين تفكر انك تهزئها"... ليرد بـ "وش علينا منها..يلا يا رؤى امشي".

طريقة حديث معاذ مع شقيقته رؤى اعتبرها البعض وقحة وغير مهذبة فيما أثنى الأغلب على طريقة هند القحطاني بالتعامل مع الوضع وعدم السماح لإبنها بالتمادي على شقيقته رؤى. بالطبع كان هناك تعليقات ساخرة حول الفيديو والتي كان منها:

"أووه طلع رجال ويهاوش".. وتابع آخر "تضبع الولد كل مابغى يصير رجال".. وجاء في تعليق أحدهم "معاذ راح يثور على الوضع هذا ذات يوم ويغيره أو يتركهم"..وتابع آخر "الله طلع رجال يعرف يهاوش ليته يهاوش امه على تفصخها"...

هند القحطاني وفيديو جريء!

مشهورة السوشال ميديا هند القحطاني كانت قد أثارت الجدل بشكل كبير منذ أيام بعد مشاركتها فيديو أظهرها بتوب مكشوف وهي تجلس تحت أشعة الشمس، واعتبر الجمهور أن الفيديو "أوفر" ولا أخلاقي وهاجموها بعدة تعليقات كان منها "هذه كل يوم تتفصخ ولا حاسبة حساب لدينها واسلامها".. وتابع آخر "تركت السعودية عشان تقدر تتفصخ براحتها وما حد يحاسبها".

هند القحطاني تريد الزواج مُجدداً!

هند كانت قد تصدر حديث الجمهور من بعد ما أعلنت رغبتها بالارتباط مُجدداً وشاركت مواصفات فارس أحلامها والتي كان منها أن يكون بعمر الـ 28 _40 ويحبها ويحب أولادها إضافةً إلى كونه رومانسي ولا يرغب بها عن طمع، واضافت أن لا تكون هنالك أي إمرأة أخرى بحياته سواء زوجة أو خطيبة أو حبيبة

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