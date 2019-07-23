أنغام تؤكد تصفية الأجواء مع زوجها أحمد إبراهيم خلال حفل "الميما".. فيديو

ظهرت المطربة المصرية أنغام مع زوجها الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، مجددًا بعد تردد أنباء عن انفصالهما عقب الإعلان عن عودة الأخير إلى طليقته ياسمين عيسى.

ونشرت أنغام مقطع فيديو عبر حسابها على موقع "تويتر" أثناء حضورها حفل الميما 2019 والذي أقيم خلال الساعات الماضية.

وظهرت المطربة المصرية في الفيديو مع زوجها، على السجادة الحمراء، وبدا الثنائي في غاية الانسجام أمام كاميرات التصوير، لينفيا كليًا شائعة انفصالهما.

وكان متابعو أنغام على "إنستغرام" قد شككوا في إخفائها وجود خلافات بينها وبين زوجها، رغم نشرها صورة لها برفقته لتنفي الشائعة، حيث أكد البعض على أنها تحاول إخفاء خلافاتهما بإظهار أنهما على ما يرام.

إلا أن ظهورها الأخير في حفل الميما، أكد على تصفية الأجواء بينهما، بعدما بدت العلاقة متوترة خلال الأيام الأخيرة، حيث تم تداول صور لهما عكست انسجامهما معًا في الحفل.

وانفردت البوابة في وقت سابق بخبر رد أحمد إبراهيم لطليقته قبل انتهاء أشهر العدة بأيام قليلة، وذلك دون علمها، حيث أرسل لها الإخطار على عنوان شقتهما القديمة.

وعقب انتشار الخبر وفور علم أنغام بالأمر، أقدمت على حذف رسالة رومانسية مكتوبة بخط يدها فيها إهداء لزوجها بمناسبة عيد ميلاده، ونشرتها عبر حسابها الشخصي على "إنستغرام"، كما حذفت تعليقها على تهنئته لها بمناسبة ألبومها الجديد، ليبدأ البعض في وضع تخمينات عن مستقبلهما معًا وإمكانية انفصالهما قريبًا.

وكانت أنغام قد أعلنت زواجها من أحمد إبراهيم في فبراير الماضي، وتم التعاون بينهما في ألبومها الأخير، حيث وزع لها أكثر من 4 أغاني، حققت نجاحًا كبيرًا.

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