هكذا ردت شيري عادل على شائعات انفصالها عن الداعية معز مسعود (فيديو)

بعد انتشار أخبار انفصال عدد من الفنانين والمشاهير خلال الأيام الماضية، مثل هنا شيحة وأحمد فلوكس، وأحلام وزوجها مبارك الهاجري، وصلت الشائعات إلى الفنانة شيري عادل والداعية الإسلامي معز مسعود وبعضها كان يؤكد أن الانفصال حدث بالفعل وتم التكتم على الأمر.

وحتى يتم دحض جميع تلك الشائعات المتعلقة بالانفصال، قررت الفنانة شيري عادل الرد على طريقتها الخاصة ونشرت مقطع فيديو ظهر فيه زوجها مسعود جالسًا إلى جانبها وبدا عليه أنه مشغول في العمل، وسألها إذا ما كانت بالفعل تقوم بالتصوير، وعلق قائلًا: "أنت مجنونة ممكن نشتغل؟".

وهذه ليست المرة الأولى التي تطال فيه شائعات الانفصال كل من شيري عادل والداعية معز مسعود خلال أقل من عام فقط على زواجهما، حيث كانت قد انتشرت بعض الشائعات أيضًا خلال الأشهر الماضية لكن الثنائي قاموا بنفس الأمر وكذبوا كل الأخبار المتداولة حولهما بشكل قاطع.

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