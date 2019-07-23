تغير على ملامح وجه ماجد المهندس في حفله الأخير..فهل خضع لعملية تجميل؟! (صورة)

تداولت عدد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الفنية صور جديدة للفنان ماجد المهندس، تظهر فيها فرق في شكل أنفه، دفعت البعض للتخمين بأنه قد خضع لعملية تجميل بهدف تحسين وتعديل شكل الأنف، بينما البعض أكد أنه بالفعل أجرى العملية.

وبعدما انتشرت الصورة الخاصة بالفنان ماجد المهندس من حفله الأخير، علق المتابعين على قرار الفنان العراقي في تغيير شكل أنفه، وقال البعض أنه لم يكن هناك أي داع لتجميل وتعديل أي جزء من ملامح الوجه، بينما اعتبر البعض أنها حرية شخصية ولا يوجد ضرر من ذلك.

على الصعيد الفني، أحيى الفنان العراقي ماجد المهندس مؤخرًا حفله الغنائي ضمن فعاليات موسم صيف عسير على مسرح طلال مداح، إلى جانب الفنانة اللبنانية نجوى كرم التي أحيت حفلها أيضًا في نفس الليلة بحضور عدد كبير من المحبين والمعجبين.

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