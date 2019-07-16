أنغام تحسم الجدل حول خلافها مع زوجها وتعلّق: "دائمًا إيده على كتفي وساندني" (صورة)

بعد الكثير من القيل والقال خلال الأيام الماضية حول وقوع الخلافات والمشاكل بين أنغام وزوجها الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم على إثر قيامه بإرجاع زوجته الأولى ياسمين عيسى لعصمته، قررت الفنانة المصرية أن تضع حدًا لكل ما يقال وتحسم الجدل وتؤكد من جديد أنها تعيش أجمل أيام حياتها واصفة زوجها بـ"السند".

وشاركت أنغام صورة حديثة تجمعها بزوجها أحمد إبراهيم وهو يضع يده على كتفها ونشرتها عبر حسابها على موقع إنستغرام، وفي تعليق منها على هذه الصورة الرومانسية، قالت: "مع إني مابحبش السيلفي حبيت الصورة عشان إيده على كتفي زي ما هو دائمًا إيده على كتفي وساندني".

يشار إلى أن أنغام ليست المرّة الأولى التي تواجه فيها المشاكل بسبب زواجها من الموزع المصري، فمنذ أن أعلنت عن زواجها والجدل مستمر حولها، إضافة إلى أنها قطعت علاقتها بالفنانة أصالة التي تجمعها علاقة قرابة بياسمين عيسى الزوجة الأولى لأحمد إبراهيم.

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