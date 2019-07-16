احتفالًا بعيد زواجها..ريا أبي راشد تشارك متابعيها صورًا من حفل زفافها للمرة الأولى (صور)

احتفلت يوم أمس الإعلامية اللبنانية ريا أبي راشد بعيد زواجها الثامن من زوجها الإيطالي، وبهذه المناسبة قررت أن تشارك متابعيها على موقع إنستغرام مجموعة من الصور تعود لحفل زفافها في روما، وهي المرة الأولى التي تنشر فيها هذه الصور.

وكانت الإعلامية اللبنانية قد تركت تعليقًا على صور حفل الزفاف خاصتها وقالت: "بمناسبة عيد زفافنا الثامن، صور لم انشرها من قبل من عرسي في روما، أنا وفاليريو نحتفل بـ8 سنوات زواج اليوم، وأحببت أن اعرض لكم لقطات من زفافي في روما للمرة الأولى، ملاحظة: نعم ارتديت فستانين".

الجدير ذكره أن الإعلامية اللبنانية ريا أبي راشد كسبت شعبية كبيرة في الوطن العربي من خلال تقديمها لبرنامجها الشهير "SCOOP with Raya"، وهو البرنامج الخاص بها منذ سنوات طويلة والذي يتابع آخر الأعمال السينمائية والدرامية في هوليوود.

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