حجب صورة داليا مبارك من إعلان حفلها في جدة مع ماجد المهندس..فما السبب؟

حالة من الجدل عمت أرجاء موقع تويتر، وبالأخص من قبل المستخدمين السعوديين، وذلك بعد انتشار صور توضح قيام أحدهم بحجب صورة الفنانة داليا مبارك من بوستتر إعلان حفلها في موسم جدة للحفلات برفقة ماجد المهندس والذي تم نشره على الطرقات.

وأعرب العديد من روّاد موقع تويتر في السعودية عن انزعاجهم واستغرابهم بسبب هذا التصرف، وحتى الآن لم يعرف أحد ما هو السبب الحقيقي وراء هذا الأمر ولا حتى هوية الشخص المتسبب بذلك، ووجهت العديد من الانتقادات لشركة روتانا حيث أنها هي الشركة المنظمة للحفل.

وكان أحد المغردين قد ترك تعليقه على الموضوع وقال: " فنانة سعودية هذا ليس هو الحفل الاول لها في السعودية تصرف غريب لانعلم من هو المسؤول عنه تصرف ساذج همجي متخلف وعنصري ايضا تجاه النساء لابد من توضيح على من لم يبرز صورة الفنانة السعودية داليا مبارك".

@daliamubarak فنانة سعودية هذا ليس هو الحفل الاول لها في السعودية تصرف غريب لانعلم من هو المسؤول عنه تصرف ساذج همجي متخلف وعنصري ايضا تجاه النساء لابد من توضيح على من لم يبرز صورة الفنانة السعودية #داليا_مبارك

نثق بكم لاانصافكم بنت بلدنا@Turki_alalshikh ،@makharesh #جدة pic.twitter.com/Jr4LFwmW9Q — فلاح بن محمد الاكلبي 🇸🇦 (@Fala775) ١٥ يوليو ٢٠١٩

يشار إلى أنه بحسب بعض المصادر الصحفية وبحسب ما تناقلته عدة مواقع، فإن سبب إخفاء الصورة هو سوء تصرّف من المنظمين، مع العلم أن موعد الحفلة اقترب ومن المقرر أن يقام يوم الجمعة المقبل الـ19 من تموز في جدة.

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