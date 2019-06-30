الفنانة السورية سحر فوزي تطمئن محبيها بعد إجرائها لعملية جراحية خطيرة!

كشفت الفنانة السورية سحر فوزي عن إجرائها لعملية جراحية خطيرة في أحبالها الصوتية في إحدى المستشفيات في العاصمة السورية دمشق، ونشرت عبر حسابها على موقع إنستغرام تفاصيل حالتها الصحية موضحة أنها لن تتمكن من الكلام لمدة أسبوعين.

وكانت الفنانة سحر فوزي قد خضعت لعملية جراحية في أحبالها الصوتية، وبهدف أن تطمئن الجميع على وضعها الصحي، نشرت عبر حسابها على إنستغرام خبر نجاح العملية وعلقت قائلة: "بدي اشكر كل الحبايب اللي كانو معي واللي تواصلو معي، الله لا يحرمني من محبتكم وبعتذر لعدم الرد عالتلفون ممنوع احكي لاسبوعين..دعواتكم".

يشار إلى الفنانة سلمى المصري شاركت عبر حسابها على فيسبوك صورًا لها أثناء تواجدها برفقة صديقتها سحر فوزي بعد نجاح العملية في أحبالها الصوتية، وتركت لها تعليقًا قالت فيه: "إن شاء الله بتقومي بالسلامة..وبيطلع صوتك أحلى من صوت أم كلتوم".

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