حلا شيحة تشارك متابعيها صورًا من إجازتها برفقة ابنتها عائشة وتعلّق: "أجمل لحظات العمر"

شاركت الفنانة المصرية العائدة من الاعتزال حلا شيحة، مجموعة من الصور الخاصة بها أثناء قضائها لإجازتها برفقة ابنتها عائشة، وأعربت من خلال حسابها على موقع إنستغرام عن مدى سعادتها بتواجدها أكبر قدر ممكن من الوقت برفقة طفلتها.

وأحبت حلا شيحة أن توصل رسالة إلى متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال إجازتها مع ابنتها عائشة، وهو أن يستغل الجميع الوقت مع أطفالهم واصفة هذا الوقت بـ"أجمل لحظات العمر"، وعلقت قائلة: "أجمل لحظات العمر هي اللحظات اللي بنخطفها وسط الزحمة مع أحب واعز الناس".

وتابعت: "كنت محتاجة اللحظات دي وعائشة بنتي اديتهالي من غير ما تقصد، اختطفوا لحظات مع ولادكم..فعلًا لحظات من العمر".

يشار إلى أن الفنانة حلا شيحة قررت خلع الحجاب والعودة للوسط الفني بعد اعتزال دام لأكثر من 10 سنوات، وكانت أولى أعمالها الدرامية بعد العودة مشاركتها في سباق رمضان الدرامي لعام 2019 في مسلسل "زلزال" مع النجم المصري محمد رمضان.

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