حلا شيحة تشارك متابعيها صورًا من إجازتها برفقة ابنتها عائشة وتعلّق: "أجمل لحظات العمر"

اجمل لحظات العُمر هي اللحظات اللي بنخطفها وسط الزحمة مع احب و اعز الناس كنت محتاجة اللحظات دي و عائشة بنتي اديتهالي من غير ما تقصد اختطفوا لحظات مع ولادكم فعلاً لحظات من العمر ... #hala_shiha #حلا_شيحة 🙏

