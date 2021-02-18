جان يامان يستعد لإستقبال طفله الأول من حبيبته.. وسيكلفه حفل الزفاف الملايين!

تصدر اسم الممثل التركي "جان يامان" حديث الجمهور والصحافة بعد أن تم إعلان خبر تقدمه لطلب يد حبيبته المذيعة الإيطالية ديليتا لويت بعد قصة حب بدأت من أشهر قليلة.

مع تقديم الممثل لعرض زواج رومانسي كان عبارة عن طائرة خاصة تحمل لافته مكتوب عليها "هل تقبلين الزواج مني؟"، انتشرت أخبار أكدت أن حبيبة جان حامل بطفلهما الأول ولذلك كان عليهما الإسراع بإعلان الزواج وتحديد موعد عقد القران الذي سيكون خلال شهر يونيو من العام الحالي في جزيرة (صقلية) الإيطالية حيث ولدت وترعرعت ديليتا.

صُور جديدة تم تداولها لعروسة جان وكان خاتم الزواج واضحاً في يدها لتبدأ التساؤلات حول سعر الخاتم الذي أثار سخرية البعض بسبب حجمه الصغير، وبحسب المتداول أن سعر الخاتم وصل لـ 28 ألف دولار أي ما يعادل 196 ألف ليرة تركية. أما حول تفاصيل العرس، فعدد المدعوين في حال وصل إلى 300 شخص وسيدفع جان 625 ألف دولار أمريكي أي ما يعادل 5 مليون ليرة تركية، وستكون الأجواء تقليدية بين الثقافة التركية والإيطالية.

يذكر أن جان يتواجد حالياً في إيطاليا للمشاركة في مسلسل جديد ولاول مرة مع شركة إيطالية بعد أن كسب شهرة واسعة في تلك البلاد، وسيتقاضى الممثل التركي ما يقارب الـ 120 ألف دولار أمريكي عن كل حلقة سيتم عرضها.

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