أولاد آدم يثير الجدل بـ رقص قيس الشيخ نجيب وجُرأة مكسيم خليل..فيديو!

المسلسل اللبناني "أولاد آدم" وبالرغم من نجاحه وتصدره الحديث في السوشال ميديا يواجه بعض الإنتقادات والسبب "الجرأة الزائدة".

بداية المشاهد التي أثارت الجدل دور الرجل الخائن الذي يؤديه الممثل السوري "مكسيم خليل"، إذ وصف المشهد الرومانسي الذي جمعه مع الفتاة التي يحبها بغير اللائق ولا يصلح للمشاهدة برفقة العائلة.

أما الممثل السوري "قيس الشيخ نجيب" فكان له الجزء الأكبر من الإنتقادات بسبب دوره الذي يعتبر جديد نوعاً ما عليه، إذ سبق وظهر بمشهد عاري من المنطقة العلوية مع لقطات تصويرية وصفة بالساخنة..أما المشهد الثاني فكان لوصلة رقص بينه وبين الممثلة "دانيلا رحمة" وأغلب التعليقات كانت أن قيس خسر "الهيبة" الخاصة به بتأدية هذا النوع من الأدوار، بينما دافع البعض وعلق أنه مجرد دور تمثيلي ومن حق الممثل أن يؤدي أدوار مختلفة ليبرز مهاراته.

الإتفاق الأكبر بين الجمهور على أن مثل هذه المشاهد لا تتناسب مع الموسم الرمضاني، وأنه من الأفضل كان تحذير الجمهور بوجود مشاهد جريئة نوعاً ما للعالم العربي.

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