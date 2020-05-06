بالفيديو: سقوط قوي لـ أحمد السقا وتعرضه لإصابة !

عُرضت اليوم حلقة جديدة من برنامج "إغلب السقا" الذي يقوم على مبدأ تحدي الممثل أحمد السقا للضيوف من مختلف مجالات الوسط الفني سواء الغناء أو التمثيل.

ضيفة حلقة الليلة كانت الفنانة اللبنانية "مايا دياب" التي أشعلت المنافسة بينها وبين السقا..خلال التحديات المختلفة كان هناك تحدي يعتمد على الجلوس على "المرجيحة" ومحاولة إدخال الكرة في السلة بإستخدام الأقدام.

أثناء محاولة السقا إدخال النقاط إنقطع جنزير المرجيحة ليسقط السقا على الأرض مع إصابة قوية في قدمه إستدعت تدخل الفريق الطبي، وعلى الأغلب انقضى الأمر بإصابة في الركبة إلا أن ذلك لم يمنعه من متابعة الحلقة حتى لو كان يواجه صعوبة في المشي.

يذكر أن الفنانة اللبنانية "رزان مغربي" هي التي تقدم الحلقات، وإستضاف البرنامج عدة نجوم من بينهم "نادين نسيب نجيم، قصي خولي، محمد الهنيدي، حمادة هلال، أحمد فهمي، درة التونسية" وغيرهم..

للمزيد من قسم الترفيه:

صراخ عبدالله بالخير في برنامج رامز مجنون رسمي حديث السوشال ميديا!

مسلسل "الكون في كفة" يسيء لـ ذوي الإحتياجات الخاصة.. وطفلة ترد عليهم بـ فيديو!

حمو بيكا : محمد رمضان قام بتقليدي.. ويهاجم حسن شاكوش!