أول تعليق لأسيل عمران بعد انتقادها بسبب مشهد تضمن قُبلة...شاهدوا ماذا قالت

خرجت الفنانة أسيل عمران عن صمتها، وعلقت للمرة الأولى على الانتقادات التي وُجهت إليها في الآونة الأخيرة، وذلك بسبب مشهد لها في مسلسل "ماذا لو"، حيث ظهرت فيه وهي تحتضن حبيبها وتقبله، مما جعل البعض يعتبر أن المشهد جريء نوعًا ما.

ومن خلال شاشة إم بي سي تريندينغ، ردت أسيل عمران أثناء تواجدها في مهرجان كان السينمائي، مؤكدة أنها وصلت إلى مرحلة متقدمة في الخبرة الفنية تجعلها قادرة على معرفة المشاهد التي ستثير الجدل وعلقت قائلة: " كنت عارفة بالتحديد المشاهد التي ستعمل ضجة وكنت عارفة بالتحديد تعليقات العالم والحمدلله اني كنت صح".

وأوضحت أسيل عمران أن هذه الانتقادات بالنسبة لها تسبب إزعاج كبير، لأنه برأيها هي تمتلك طاقة كبيرة ولم تظهرها بشكل كاف حتى الآن والسبب يعود لعملها ضمن مساحة صغيرة.

يشار إلى أن أسيل عمران شاركت في الموسم الرمضاني الماضي 2018، في مسلسل "هارون الرشيد"، إلى جانب بطل العمل النجم السوري قصي خولي، وقدمت شخصية الفتاة الجميلة صاحبة الصوت الجميل التي تقع في حب إحدى الشبان ليتبين فيما بعد أنه ابن هارون الرشيد.

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