أول تعليق لمريم حسين بعد الحكم عليها بالسجن 3 أشهر والترحيل خارج الإمارات (فيديو)

علقت الفنانة مريم حسين على الاخبار المتداولة حول صدور حكم قضائي يقضي بسجنها مدة ثلاثة أشهر وترحيلها من الإمارات.

وظهرت مريم حسين في فيديو نشرته عبر احد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي قالت فيه: "اول شي مبروك علي البراءة القضية الاولى التي كانت علي اللي رافعها علي الاخ صالح بسبب الفيديو المنسوب لي حق الخاتم".

وتابعت مريم حسين: “انا انسانة احترم قانون الدولة واحترم الاحكام التي تصدر علي واحترم كل شيء ولكن هذا حكم مبدئي وليس نهائي وان شاء الله نطلب الاستئناف شوي شوي.. ان الله يمهل ولا يهمل وما تنسى ان عندك عيال وانا عندي بنية".

وكان الاعلامي صالح الجسمي، شقيق الفنان حسين الجسمي، قد أعلن عن صدور حكم لمصلحته في القضية التي رفعها ضدّ مريم حسين، وصدور قرار بسجنها مدة ثلاثة أشهر وترحيلها من الإمارات، وحيث قام بإعادة نشرة تغريدة محاميته التي أعلنت خبر براءته من التّهم الموجّهة إليه.

من جهة أخرىى، أكدت محامية الإعلامي صالح الجسمي شقيق الفنان الإماراتي حسين الجسمي، عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”، أن محكمة جنح دبي أصدرت حكما ببراءة موكلها، مع معاقبة مريم حسين بالحبس 3 أشهر والإبعاد عن الدولة بتهمة هتك العرض بالرضا مع مغني راب أثناء احتفالات رأس السنة الميلادية.

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