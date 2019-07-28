باسم ياخور يُحرج ضيفه عبد المنعم عمايري بسؤال عن طليقته أمل عرفة وهكذا كان رده (فيديو)

حل النجم السوري عبد المنعم عمايري ضيفًا على برنامج "أكلناها" الذي يقدمه الممثل باسم ياخور، ودار خلال اللقاء الكثير من الأحاديث حول العديد من الجوانب المختلفة، فمنها ما كان يتعلق بالأمور المهنية والفنية، وبالتأكيد لم يخلو الحوار من الأمور الشخصية.

وخلال الحلقة، حاول باسم ياخور أن يحرج صديقه عبد المنعم عمايري بسؤال عن طليقته الفنانة أمل عرفة، وكان السؤال حول قبول عبد المنعم عمايري بفكرة الزواج من جديد بإمرأة تشبه أمل عرفة أو رفضه لهذا الأمر، فكانت إجابته ذكية وقال: "أكيد أمل فيها أشياء مميزة في طريقة تفكيرها وتربيتها لأطفالها هي أم رائعة، واذا فكرت في الزواج مرة ثانية وهو شيء مسبتعد الآن، لكن لو فكرت فلن اتزوج سيدة تشبه أمل عرفة لأنه ليس هناك أحد يشبهها".

واشار عبد المنعم عمايري إلى ان "باب الحارة" عرض عليه أكثر من مرة لكنه اعتذر وتحجج بأكثر من أمر، وقال في الحلقة: "انا ارفض أن أكون موجود بباب الحارة، ممكن اشتغل مسلسل كوميدي تافه بيسلي وما شارك بمسلسل يدعو للتخلف كباب الحارة، مع احترامي لكل الناس اللي اشتغلو فيه وعملوا نجومية فيه".

يشار إلى عبد المنعم عمايري تزوج من أمل عرفة في عام 2001 ولديه منها مريم وسلمى، وبعد خلافات عدة، وصل الحال بهما إلى الانفصال والطلاق في عام 2016.

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