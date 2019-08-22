أول تعليق من أحمد الفيشاوي بعد صدور حكم حبسه في قضية النفقة لابنته..شاهدوا ماذا قال! (فيديو)

قرّر الفنان المصري أحمد الفيشاوي الرد أخيرًا وبشكل رسمي على ما تم تناقله خلال الأيام الماضية حول قضية النفقة لابنته لينا والتي رفعتها ضده طليقته هند الحناوي، وصدر فيها حكم بحبسه لمدة شهر نتيجة عدم التزامه بالدفع، وذلك من خلال بيان إعلامي نشره عبر حسابه على موقع إنستغرام.

وأوضح الفيشاوي في البيان الرسمي الذي نشره عبر إنستغرام تفاصيل الحكم الذي صدر ضده، بالإضافة إلى مهاجمته لطليقته هند الحناوي، حيث قال عنها أنها حصلت على إذن منه بسفر ابنته إلى الخارج لاستكمال تعليمها إلّا أنه فيما تبين له أن كل ما فعلته هو غش وتدليس وهدفها كان إبعاد ابنته عنه بشكل ممنهج ومقصود وحرمان كلاهما من الآخر.

وكانت ابنة أحمد الفيشاوي قد أثارت الجدل حولها في الآونة الأخيرة، حيث لم تحضر عزاء جدها الراحل فاروق الفيشاوي، وبعثبت برسالة لوالدها عبّرت فيها عن حزنها بسبب وصول الأمور إلى هذا الحد وقالت: "كنت أتمنى أن تكون لي أب كما يفعل الآباء مع بناتهم".

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