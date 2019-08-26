أول تعليق من الفنان ابراهيم نصر بعد انتشار شائعة وفاته (فيديو)

انتشرت الكثير من الشائعات خلال اليومين الماضيين حول وفاة الفنان المصري ابراهيم نصر، وهو ما أقلق عدد من محبيه وجمهوره في كل مكان، لذا قرر أن يرد بنفسه وينفي تلك الأخبار التي ترددت عن وفاته مؤكدًا بأنه بصحة جيدة ولديه أعمال فنية ينوي إنجازها الفترة القادمة.

وفي مداخلة هاتفية عبر برنامج "حضرة المواطن" نفى الفنان ابراهيم نصر شائعات وفاته، وعلّق مازحًا: "أديني بكلمك من الآخرة"، ووجه رسالة للشخص الذي نشر إشاعة موته وتابع: "اللي عمل كدة فاكر أنه أذاني..لا واللهي..ده عملي جنازة شفت نفسي لما أموت حيحصل إيه..مليون تلفون من الجميع ومن كل الدول وشفت أد ايه الجنازة هيكون فيها ناس".

ولفت الفنان ابراهيم نصر إلى أنه يستعد في الأيام القادمة لتقديم برنامج من نوعية برامج المقالب وفكرته تشبه برنامج الكاميرا الخفية، ومن آخر أعماله مشاركته في بطولة مسلسل "فوق السحاب" مع هاني سلامة وعدد من النجوم في مصر.

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