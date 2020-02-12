أول تعليق من خالد النبوي بعد مرضه.. ماذا قال؟

شغلت الحالة الصحية للفنان المصري خالد النبوي بال جمهوره ومحبيه بعد أن خضع لعملية جراحية بعد إصابته بأزمة قلبية، وكي يطمئن متابعيه، كتب تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر"، معلنا اكتمال شفائه.

وقال خالد النبوي في تغريدته: "الحمد لله حتى يرضى.. الجمهور الحبيب الصديق.. أساتذتي العظماء..أصدقائي.. زملائي الأعزاء الغاليين قوي.. التعبير عما أشعر به تجاه محبتكم الغاليه مستحيل.. اللي عارفه إن الأزمة هانت بحضوركم وقربكم..دمتم قريبين يا أحباب".

وأكد الفنان المصري استعدادته التام وقدرته على المشاركة في الأعمال التمثيلية، إذ أضاف: "الحمد لله أنا بخير.. عمر الشقي بقي.. ولسه تراللي وعايز يمثل".

الحمد لله حتى يرضى🙏

الجمهور الحبيب الصديق🙏

أساتذتي العظماء..أصدقائي.. زملائي الأعزاء الغاليين قوي🙏 التعبير عما أشعر به تجاه محبتكم الغاليه مستحيل..

اللي عارفه إن الأزمة هانت بحضوركم و قربكم..دمتم قريبين ي أحباب..

الحمد لله أنا بخير..

عمر الشقي بقي..و لسه تراللي وعايز يمثل😀😁 — Khaled El Nabawy (@KhaledElNabawy) February 12, 2020

وكان النبوي قد نقل إلى المستشفى في يناير الماضي بعد تعرضه لأزمة صحية طارئة خلال تواجده في منزله، وتسببت الكاتبة والناقدة المصرية فريدة الشوباشي، في إثارة قلق الجمهور على الفنان المصري بعدما ناشدت عبر حسابها في "فيسبوك" أصدقاءها ومتابعيها بمحاولة الاطمئنان على خالد النبوي، إذ قالت: "والنبي اللي عنده أخبار مطمئنة عن النجم الحبيب خالد النبوي يطمنا، زوجته مني المغربي قالت إنه تعب قوي ونقلوه المستشفى، خالد حبيب الملايين وأنا منهم ألف سلامة الابن الحبيب".

وتواصلت "فوشيا" مع مصدر مقرب من خالد النبوي حينها، والذي أكد أنه تعرض لأزمة قلبية ترتب عليها نقله إلى مستشفى القصر العيني الفرنساوي واضطر الأطباء إلى عمل "قسطرة" وطالبوه بالراحة التامة.

وجاءت الوعكة الصحية للنبوي بعد احتفاله في أحد المولات الكبرى بالقاهرة بالعرض الخاص لفيلمه السينمائي الأخير "يوم وليلة" وأعرب وقتها عن سعادته بطرح الفيلم في دور العرض السينمائية، نافيا وقتها أن يكون دوره مشابها لدور قدمه الفنان خالد صالح من قبل.

وتابع "النبوي" في تصريحات إعلامية أنه يتمنى مشاهدة الفيلم من الجمهور للحكم عليه، ولفت إلى أن خالد صالح ممثل كبير وشرف له أن يقترن اسمه به حتى لو كان الأمر مجرد تشابه.

وأضاف الفنان خالد النبوي أنه يريد أن يتخطى شخصية "طومان باي" في مسلسل "ممالك النار"، موضحا أن متعته تكون في التصوير وليس الحكم على العمل.

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