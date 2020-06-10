أول تعليق من رانيا فريد شوقي بعد إصابة شقيقتها بفيروس كورونا

كشفت الفنانة رانيا فريد شوقي عن إصابة شقيقتها المخرجة عبير فريد شوقي بفيروس كورونا، وذلك بعد أن تم التأكد من خلال الفحص لتظهر النتيجة إيجابية وتؤكد إصابتها بالفيروس.

وقالت رانيا فريد شوقي لـ"اليوم السابع": شقيقتي عبير ذهبت لمقابلة أحد الأشخاص في لقاء عمل، وانتقلت العدوى منه لها يوم الخميس الماضي وظهرت الأعراض عليها يوم السبت، وذهبت وأجرت التحاليل وللأسف طلعت النتيجة إيجابية".

وتابعت:"شقيقتى شعرت في بداية الأعراض بسخونية ثم احتقان في الأنف ثم فقدان لحاسة الشم والتذوق وإمبارح جالها إسهال، وكلمنا الدكتور ووصف لها البروتوكول الذي أقرته وزارة الصحة، ونصحها بالتغذية الجيدة وهي حاليا متواجدة في منزلها في عزل منزلي تام".

وعن مخالطتها لشقيقتها قالت : "قابلتها من أسبوع قبل إصابتها تماما، وحتي لما كنا بنتقابل مكناش بنسلم ولا بنبوس بعض وحتي لما بنقعد سوا بيكون من بعيد لبعيد يعني كنا محافظين على التباعد الاجتماعي".

وأضافت رانيا: "أبناء عبير أيضا لم يكونوا مخالطين لها لأنهم لا يعيشون معها، ولكن والدتي كانت متواجدة معها وأخذتها منها، وهي حاليا معي ولم نجر لها مسحة لعدم ظهور أية أعراض، حيث نصحنا الأطباء بعدم الذهاب للمستشفى او اجراء تحاليل إلا لو ظهرت أعراض".

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