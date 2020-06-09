خطوبة الشاعرة شهد الشمري حديث السوشال ميديا.. وهل قلدت نجاح المساعيد!

تداول رواد السوشال ميديا فيديوهات من حفل خطوبة الشاعرة "شهد الشمري" على الشاب "فهد زيد القطري".

شهد كانت شاركت الصور عبر حسابها في انستجرام وأرفقت إحداها بتعليق "انت تدري او اني ادري اشگد احبك الله شاهد واني اميزك واشم عطرك لو بنص مليون واحد"، كما أضافت في فيديو أخر "الله لايحرم اي ثنين من هذا اليوم".

كما أثارت الجدل بمشاركتها صورة وهي تقوم بحركة الهدف منها اغاظة أحدهم، مما جعل الجمهور يهاجمها ويعلق بـ أن خطوبتها ليس إنجاز يفتخر به.

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الجمهور أيضاً علق بـ أنها تحاول أن تقلد الشاعرة الأردنية "نجاح المساعيد" التي دخلت القفص الذهبي منذ مدة وتصدرت الحديث لفترة جيدة بفترة الخطبة والزواج.

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ولدت الشمري في 25 سبتمبر 1987 في عائلة صحفية، لها شقيقين هما مثنى ومهند ولها شقيقتين أكبر منها هما سجى وسهى اللواتي أستشهدن في غزو العراق عام 2003.

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