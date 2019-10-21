أول تعليق من سلافة معمار بعد هجوم نضال الأحمدية

خرجت النجمة السورية سلافة معمار عن صمتها بعد الهجوم الذي شنته بحقها الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية.

وفضلت سلافة أن يكون أول تعليق لها غير موجه إلى الأحمدية، بل إلى المدافعين عنها، فغردت عبر "تويتر": "صباح الخير لكل الأصدقاء والزملاء والمحبين.. شكراً لشعور المحبة والثقة اللي حسستوني فيه".

وبدأ الخلاف بين سلافة والأحمدية بعدما انتشر مؤخرا فيديو يظهر الأخيرة في لقاء مع الممثلة السورية سوزان نجم الدين يتمحور حول الأفضل بين الممثلات اللبنانيات والسوريات، فرأت نضال أن السوريات قليلات فردت عليها سوزان وعددت لها أسماء النجمات السوريا حتى نطقت اسم سلافة معمار، وهنا قاطعتها الأحمدية متسائلة في سخرية "أين سلافة معمار؟ ماذا قدمت منذ عشرين عاما؟" متابعة "المرأة صارت خمسينية".

هذا الأمر أثار غضب العديد من الفنانين الذين دافعوا عن معمار، وفي مقدمتهم طليق سلافة، المخرج والممثل السوري سيف الدين السبيعي، الذي جاء رده على الأحمدية قويا، إذ اكتفى بكتابة تغريدة قال فيها: "عدد ثلاث صفات للكائن الغريب المسمى نضال الأحمدية"، كما سخر السبيعي من تهديد الأحمدية له بالحبس، من خلال تغريدة، قال فيها: "قال بدا تحبسني"، مستخدما إيموجي الضحك بسخرية بشكل كبير.

وأثارت تصريحات الأحمدية بحق معمار موجة غضب نجوم الفن، مثل الممثل اللبناني باسم مغنية الذي غرد بقوله: "سلافة معمار بالفن والشطارة والموهبة ايه صحيح عمرها كتير كبير اكتر من ١٠٠ سنة".

بينما كتبت شكران مرتجي: "لا ياست نضال بختلف معك سلافة معمار ماعمرها هيك بالابداع كبيره صبيه وقمر وموهوبه ونجمات سوريا كتار بس الحرب جارت علينا موذنبنا إنه الحرب طالت كل شيء وانا أكبر من سلافه وما صرت خمسين وآخر عمل أبدعت فيه مسافة آمان كل المحبة لكل النجمات من أي بلد الموهبة لاهوية له".

وتضامنت الممثلة السورية أمل عرفة مع مواطنتها، وكتبت عبر حسابها على فيسبوك: "شو يعني إذا سلافا معمار صارت خمسين (ومااا صارت)... تروح تعتزل مثلا؟؟؟ ولا عيب مثلا؟؟؟ ولا خلص لازم تكون عالهامش؟؟؟؟ ياست نضال الاحمدية سلافا معمار وغيرها من الممثلات السوريات المحترمااات هدول سووووووريات ومنشوف حالنا

فيهون وباللي قدموه ومن واجبنا المهني صار انو نضحك ع وجهة نظرك".

وبعدما دخلت الأحمدية في سجال كلامها مع المدافعين عن معمار، كشفت نضال سبب هجومها عن سلافة، وقالت عبر إنستغرام: "لو فنانة لبنانية طلعت وانتقدت الفنانات السّوريات مثل ما عملت سلافة معمار.. كيف رح بتكون ردة فعلكم كسوريين؟".

وأضافت: "هل من حقي دافع عن فناناتنا أو لأ، خصوصي إنه سلافة ما اعتذرت، ولم يكن لها ردة فعل إيجابية بالعكس دفشت زوجها أو طليقها وعم يشتمني، لهيك أنا ماخدته عالتحقيق ورح اربح الدعوة، وانشالله احبسه ولو لساعات".



للمزيد من قسم المشاهير ع السوشال ميديا: