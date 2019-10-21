شاهدوا بالصور: جلسة تصوير زينة ونادية الجندي من حفل زفاف نجل هاني شاكر

شاركت الفنانة المصرية نادية الجندي مجموعة من الصور التي تجمعها بالفنانة زينة، وذلك خلال تواجدهما في حفل زفاف شريف نجل الفنان هاني شاكر والذي أقيم قبل أيام بحضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام.

وعلى الرغم من فارق السن بين نادية الجندي وزينة، إلّا أن هناك صداقة قوية تجمعهما وعلى إثرها تم اتخاذ القرار بالتقاط مجموعة من الصور التذكارية، حيث قامت نادية الجندي بنشر الصور عبر حسابها الرسمي على موقع إنستغرام وتركت تعليقًا قالت فيه: "مع زينة حبيبتي".

على الصعيد الفني، من المقرر أن تطل الفنانة زينة عبر شاشات السينما قريبًا من خلال فيلمها الجديد مع تامر حسني بعنوان "الفلوس"، والذي كان من المفترض أن يخوض المنافسة في موسم عيد الأضحى، وهو من إخراج سعيد الماروق وتأليف محمد عبد المعطي.

أما نادية الجندي، كانت قد قدمت آخر أعمالها على مستوى الدراما والمسلسلات في عام 2015 من خلال مسلسل "أسرار"، وشاركها في التمثيل كل من عبير صبري وأحمد سعيد عبد الغني وعدد من النجوم في الوسط الفني المصري.

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