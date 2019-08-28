أول تعليق من طليقة أحمد إبراهيم بعد تعاونه مع أصالة في أحدث أغانيها (جابوا سيرته)

لم تتأخر ياسمين عيسى عن إبداء رأيها في أحدث أعمال الفنانة أصالة نصري ألا وهي أغنية "جابوا سيرته"، حيث أن زوجها السابق أحمد إبراهيم هو من قام بتوزيع الأغنية قبل أن تحدث الخلافات التي اشتعلت مؤخرًا بعد زواجه من الفنانة أنغام.

ونشرت ياسمين عيسى مقطعًا من الأغنية الجديدة لأصالة عبر حسابها على موقع إنستغرام، وأعربت من خلال تعليقها الذي كتبته عن إعجابها بفخامة صوت أصالة وروعته وقالت: "وتبقى أصالة أقوى صوت ومطربة الوطن العربي الأولى بلا منافس".

ولاقى منشور ياسمين عيسى تفاعلًا لافتًا من المتابعين، حيث تساءل قسم منهم عن سبب نشرها لهذه الأغنية تحديدًا على الرغم من أن أصالة طرحت ألبومًا كاملًا، بينما أشار البعض إلى أن السبب في ذلك هو أن الكلمات الخاصة بالأغنية كأنها تروي قصتها مع طليقها أحمد إبراهيم بعد زواجه من أنغام.

الجدير ذكره أن زواج الموزع أحمد إبراهيم والفنانة أنغام قد أثار جدلًا واسعًا خلال الفترة التي تم فيها الإعلان عنه، وتعرض الثنائي لهجوم كبير على مواقع التواصل، ووصل الأمر إلى القطيعة كما حصل بين أنغام وأصالة، حيث قامت كل منهما بإلغاء متابعة الأخرى بشكل نهائي.

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